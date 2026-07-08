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مفاجأة بشأن أمان Touch ID في أجهزة ماك بوك

شسي
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 08:41 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت تقارير تقنية أن ميزة"Touch ID" في أجهزة "MacBook" توفر مستوىً مرتفعًا من الحماية، ولا تشكل خطرًا على بيانات المستخدمين.اضافة اعلان


وتعتمد التقنية على تحويل بصمة الإصبع إلى تمثيل رياضي مشفر، دون تخزين صورة فعلية لها، فيما تُحفظ البيانات داخل شريحة "Secure Enclave" المعزولة أمنيًا. كما تؤكد "آبل" أن بيانات البصمة لا تغادر الجهاز ولا تُرفع إلى خوادمها، ولا يمكن للتطبيقات الوصول إليها، بل تكتفي بمعرفة نتيجة التحقق.

وتتيح الميزة فتح الجهاز، وإتمام عمليات الدفع عبر "Apple Pay"، والمصادقة داخل التطبيقات، مع فرض قيود أمنية إضافية، مثل طلب كلمة المرور بعد عدة محاولات فاشلة أو عند إعادة تشغيل الجهاز، ما يعزز مستوى الأمان.
 
 


gnews

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