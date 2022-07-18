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الإثنين، 18-07-2022 03:17 م

مفاجأة جديدة من تويتر.. زقزقة طيور صغيرة

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الوكيل الإخباري - تعديل طريف طرحه "تويتر" على تطبيقه على هواتف "أندرويد" و"آيفون"، لم يدركه سوى عدد قليل ‏من المستخدمين.‏

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فقد لاحظ مستخدمون على "تويتر" أنه عند سحب خلاصة الأخبار في "تويتر" لأسفل على شاشة الهاتف، يتم إصدار صوت عبارة عن زقزقة طيور صغيرة، وبعد الانتهاء من تحديث الخلاصة يصدر صوتاً مشابهاً. ونشر أحد المستخدمين فيديو يوضح الصوت الجديد الذي رصده.

 

وفي حين أشار بعض مستخدمي "تويتر" إلى أنهم لاحظوا الصوت الجديد الخاص بتحديث خلاصة الأخبار بعد ظهر الجمعة، أكد عدد قليل منهم أنهم أدركوه خلال الأسبوعين الماضيين، ما قد يعني أن منصة التغريدات كانت تختبره ببطء قبل أن تطرحه بصورة أكبر.

عطل مفاجئ
يأتي التعديل الجديد بعد أن تعرض "تويتر" لعطل مفاجئ، الخميس، ‏سواء في نسخة سطح المكتب أو تطبيقه الذكي.

وبدأ العطل الذي رصده موقع "داون ديتيكتور" المعني بمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، عند الساعة 2 بعد ظهر الخميس.

 

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