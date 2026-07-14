مفاجأة جديدة من واتساب للمستخدمين

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الوكيل الإخباري- يختبر واتساب ميزة جديدة على نظام أندرويد تتيح للمستخدمين تلقي إشعارات تذكيرية بأعياد ميلاد جهات الاتصال، بهدف تسهيل التفاعل مع الأصدقاء والعائلة. اضافة اعلان





وتتضمن الميزة قسماً داخل التطبيق يعرض المناسبات المقبلة، مع إرسال تنبيه قبل موعد عيد الميلاد، ما يتيح للمستخدم الانتقال مباشرة إلى المحادثة لإرسال التهنئة.



ولا تزال الميزة قيد التطوير ولم تصل إلى جميع مستخدمي النسخة التجريبية، وقد تخضع للتعديل أو يتأجل إطلاقها قبل طرحها رسمياً.





