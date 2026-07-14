مفاجأة جديدة من واتساب للمستخدمين

وتتضمن الميزة قسماً داخل التطبيق يعرض المناسبات المقبلة، مع إرسال تنبيه قبل موعد عيد الميلاد، ما يتيح للمستخدم الانتقال مباشرة إلى المحادثة لإرسال التهنئة.
ولا تزال الميزة قيد التطوير ولم تصل إلى جميع مستخدمي النسخة التجريبية، وقد تخضع للتعديل أو يتأجل إطلاقها قبل طرحها رسمياً.
-
أخبار متعلقة
-
مزايا مخفية في "CarPlay" قد تغيّر تجربة القيادة لمستخدمي آيفون
-
تحديث جديد من يوتيوب بريميوم ينافس سبوتيفاي ونتفليكس
-
قطاع الموسيقى يطلق تصنيفات جديدة لأعمال الذكاء الاصطناعي
-
آبل تنهي حلم السيارة الذاتية وتواصل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي
-
الذكاء الاصطناعي يزوّر مواقع الأخبار لخداع المستثمرين
-
أبل تستعد لتحديث Apple Pencil بميزة طال انتظارها
-
قيود جديدة على حسابات الأطفال في منصات التواصل الاجتماعي
-
هل يصبح الذكاء الاصطناعي سلاح العالم ضد أزمة المناخ؟