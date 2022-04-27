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الأربعاء، 27-04-2022 09:21 ص

مفاجأة.. مليار دولار يدفعها ماسك لـتويتر كشرط جزائي.. في هذه الحالة

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الوكيل الاخباري- قد يُطلب من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، دفع رسوم إنهاء بقيمة مليار دولار إلى شركة تويتر، إذا ما فشل في تأمين تمويل كافٍ لشراء شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار نقدا، وذلك وفقاً لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وجاء في الإفصاح الذي نشرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت"، أنه "إذا فشلت في استيفاء الشروط الخاصة بالتزامات الشركة الأم - في إشارة إلى الشركات التي أسسها ماسك مؤخراً تحت اسم "X Holings" للاستحواذ على "تويتر" - والدين والشركات الفرعية للاستحواذ وإكمال الاندماج كما هو مطلوب بموجب اتفاقية الاندماج، بما في ذلك بسبب عدم تمويل حقوق الملكية و/ أو الديون و/ أو تمويل قرض الهامش، سيُطلب من الشركة مقدمة عرض الاستحواذ أن تدفع لـ"تويتر" رسوم إنهاء بقيمة مليار دولار.

وعرض ماسك شراء الشركة بسعر 54.20 دولار للسهم وتحويلها إلى شركة خاصة.

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