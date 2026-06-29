مفاجأة من آبل: تخفيض غير مباشر على MacBook Neo

الوكيل الإخباري- رفعت شركة آبل أسعار عدد من منتجاتها باستثناء هواتف آيفون، وشملت الزيادة جهاز MacBook الذي ارتفع سعره بنحو 100 دولار في الولايات المتحدة.

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و بدأت آبل بيع الجهاز عبر متجرها للمنتجات المجددة، حيث يبلغ سعر النسخة الأساسية 599 دولارًا، بينما تُباع نسخة 512 جيجابايت مع Touch ID بسعر 679 دولارًا، مقارنة بـ799 دولارًا للجهاز الجديد.