مفاجأة من غوغل لمستخدمي Gemini

الوكيل الإخباري- خفّضت شركة Google سعر أرخص اشتراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، لتسهيل الوصول إلى خدمات Gemini. ووفقاً لفيكاس كانسال، مدير منتجات اشتراكات Gemini AI، أصبحت تكلفة باقة Google AI Plus 5 دولارات شهرياً بدلاً من 8 دولارات، مع مضاعفة سعة التخزين من 200 إلى 400 غيغابايت.

اضافة اعلان



وكانت الباقة قد أُطلقت في يناير 2026 كخيار أقل تكلفة للوصول إلى خدمات Gemini 3 Pro وNano Banana Pro وDeep Research، مع قيود استخدام أكثر مقارنةً بالخطط الأعلى سعراً.



وبعد مؤتمر Google I/O 2026، أضافت الشركة مزايا جديدة إلى الباقة، تشمل أدوات بريد إلكتروني مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وميزة Daily Brief لتقديم ملخص يومي داخل تطبيق Gemini، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى نموذج Gemini Omni لإنشاء مقاطع الفيديو.