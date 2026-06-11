مفاجأة من غوغل لمستخدمي Gemini

وكانت الباقة قد أُطلقت في يناير 2026 كخيار أقل تكلفة للوصول إلى خدمات Gemini 3 Pro وNano Banana Pro وDeep Research، مع قيود استخدام أكثر مقارنةً بالخطط الأعلى سعراً.
وبعد مؤتمر Google I/O 2026، أضافت الشركة مزايا جديدة إلى الباقة، تشمل أدوات بريد إلكتروني مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وميزة Daily Brief لتقديم ملخص يومي داخل تطبيق Gemini، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى نموذج Gemini Omni لإنشاء مقاطع الفيديو.
وأكدت Google أن المشتركين الحاليين سيحصلون على زيادة في مساحة التخزين خلال الأيام المقبلة، فيما سيُطبّق السعر الجديد تلقائياً في الفواتير القادمة.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير لمستخدمي آيفون 15 برو.. تحديث iOS 27 التجريبي قد يعطل هاتفك
-
روسيا ترفع الحظر عن Roblox
-
أيهما الأنسب لحماية المنازل.. كاميرات المراقبة السلكية أم اللاسلكية؟
-
ابتكار جديد يحاكي العين البشرية للروبوتات
-
أفضل أدوات تعديل الصور لهواتف أندرويد - صور
-
ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها
-
هاتف Tecno الجديد يلفت الأنظار
-
أوروبا تضغط على ميتا... وواتساب يُفتح أمام منافسي الذكاء الاصطناعي