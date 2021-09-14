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الثلاثاء، 14-09-2021 02:58 م

مقارنة بين Waze وخرائط جوجل

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الوكيل الإخباري - حلت تطبيقات الملاحة والخرائط عددًا كبيرًا من المشاكل التي كانت تواجه المستخدمين يوميًا كما ساعدتهم على معرفة مستوى الزحام واختيار الطرق المثالية لقضاء مشاويرهم اليومية ولعل تطبيقيّ خرائط جوجل و Waze هما الأبرز في هذا المجال.

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ويصعب الاختيار بين تطبيقيّ خرائط جوجل و Waze نظرًا لأنهما متشابهان إلى حد بعيد. خصوصًا إن الاثنين مملوكان لشركة جوجل. إلا أن هناك اختلافات كثيرة بين التطبيقين بالرغم من تشابههم العام.

الملاحة
يقدم تطبيق خرائط جوجل خواص الملاحة للسيارات، والدراجات النارية، والدراجات التقليدية، والحافلات، وحتى المشي على القدم. في حين أن تطبيق Waze يقدم خيارات الملاحة فقط للسيارات والدراجات النارية.


ويختلف Waze كثيرًا عن خرائط جوجل في طريقة الملاحة. حيث إن Waze يقوم بتحليل جميع البيانات ومن ثم تحديد أسرع طريق ممكن. إلا أن التطبيق يتعامل مع سرعة الوصول باهتمام شديد، ولذلك قد يختار لك Waze طرقًا صعبة وغير ممهدة مع اهتمام واحد فقط وهو إيصالك سريعًا.


يعجز تطبيق Waze بشكل واضح فيما يتعلق بالسفر والتنقل عبر المواصلات العامة. حيث إن Waze يعتمد بشكل رئيسي على إيجاد أقصر طريق ممكن للرحلة. ولعل المستخدم العادي لا يملك السلطة لتغيير مسار المواصلات العامة.


واجهة الاستخدام والإعلانات
يختلف تصميم واجهة الاستخدام في كلًا من Waze و Google Maps بشكل كامل، بالرغم من أن الشركة المالكة واحدة. ويقدم تطبيق Google Maps تصميم بسيط وسهل الاستخدام عمومًا. بينما يقدم Waze تصميم كرتوني يستغربه البعض.

ولعل السبب وراء ذلك هو اختلاف الهدف الرئيسي لكل تطبيق. حيث إن Waze وكما سلف الذكر يهدف بشكل أساسي لإيصال السائق من النقطة أ إلى النقطة ب في أسرع وقت ممكن. بينما يقدم تطبيق Google Maps تجربة استخدام مفيدة وأكثر عمومية فيما يتعلق باستكشاف الأماكن المحيطة أو حتى التواصل مباشرةً مع المحال التجارية والمطاعم.

وأما عن الإعلانات فكل تطبيق من التطبيقين يعتمد على نموذج معين لعرض الإعلانات وبشكل عام فإن تطبيق Waze يعرض إعلانات أكثر إزعاجًا عند التوقف، لكنها تختفي بمجرد الحركة مرة أخرى.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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