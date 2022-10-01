السبت 01-10-2022
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السبت، 01-10-2022 01:13 م

مقاطع يوتيوب القصيرة تقلد تيك توك بالتعليق الصوتي

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الوكيل الإخباري - أعلنت يوتيوب أنها ستضيف ميزة السرد الصوتي إلى مقاطع الفيديو القصيرة على ios.

وستتيح لك الميزة إضافة التعليق الخاص بك على مقاطع الفيديو الموجودة ببضع نقرات فقط. وهذا أمر بسيط بما فيه الكفاية، ولكنه أيضاً شيء قدمته تيك توك منذ وقت، وهو يعيد إلى الأذهان محاولات إنستغرام المتكررة لنسخ وتقليد ميزات تيك توك.

وفي السابق كانت يوتيوب قد قلدت ميزة على تيك توك تتيح لك الرد على التعليقات بالفيديو الخاص بك. وليس من غير المألوف أن تقلد شركات التكنولوجيا بعضها البعض، فقد اعتادت شركات مثل فيسبوك وإنستغرام على فعل ذلك.

لكن ذلك يوضح أيضاً متى تبدأ الشركات القائمة في الشعور بالمنافسة من الشركات الأصغر سناً، والتي عادة ما تكون أكثر ابتكاراً.

ويحسب لموقع يوتيوب أنه يحاول التميز من خلال مشاركة أرباح الإعلانات مع منشئي المقاطع القصيرة. وقد تحظى تيك توك بشعبية كبيرة، لكن ذلك لم يؤد إلى جني الكثير من المال للمبدعين، بحسب موقع إن غادجيت.

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