مكافأة مالية ضخمة من فيسبوك يحصل عليها الشاب مؤمل أحمد شكير!

الوكيل الاخباري - قررت إدارة شركة "فيسبوك" منح شاب عراقي، يدعى مؤمل أحمد شكير، 4000 دولار وذلك مكافأة له بعد أن اكتشف ثغرة في الموقع الإلكتروني.

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وأوضحت "السومرية نيوز" إن الشاب العراقي شكير، كشف لـ"فيسبوك" عن ثغرة تسمح للمهاجم بمعرفة هوية المشرفين على الصفحات، فكافأه الموقع بمبلغ مالي قدره 4000 دولار.

ولم تتوقف "فيسبوك" عند المكافأة بل وضعت اسم مؤمل في "قائمة الشكر" لديها لعام 2021، حيث حصل مؤمل فيها على المركز 36 من أصل 129 اسماً من حول العالم، شكرتهم الشركة نيابة عن جميع مستخدميها حول العالم كما جاء في إعلانها، بحسب مركز الإعلام الرقمي.



يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها مؤمل على مكافأة من "فيسبوك"، حيث حصل فيما مضى على 6 جوائز من الموقع ذاته خلال السنوات الماضية بسبب اكتشافه عدة ثغرات.



وفي فبراير/ شباط الماضي، منحت شركة فيسبوك 25 ألف دولار مكافأة لشاب تونسي بعدما اكتشف ثغرة أمنية خطيرة في إحدى منصاتها.



وتمكن الشاب محمد العجيمي، من اكتشاف ثغرة في موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام''، تتعلق بمنظومة السلامة، حيث تسمح للمستخدمين غير المصرح لهم بتعديل إعدادات أي حسابات على الشبكة.



وبادرت "فيسبوك" المالكة لمنصة "إنستغرام"، إلى إصلاح هذه الثغرة وتقديم الشكر للشاب التونسي، ومنحه مكافأة قدرها 25 ألف دولار.

سبوتنيك