الإثنين 2026-02-23

ملايين المشتركين مُطالبون بتحديث أجهزتهم للحفاظ على خدمة نتفليكس

نتفليكس
نتفليكس
 
الإثنين، 23-02-2026

الوكيل الإخباري-   تستعد منصة نتفليكس لتحديث بنيتها التقنية، ما سيؤدي إلى توقف دعمها على مجموعة كبيرة من الأجهزة القديمة، الأمر الذي يفرض على ملايين المشتركين تحديث أجهزتهم قبل حلول آذار 2026 للحفاظ على القدرة على تشغيل الخدمة.

وأعلنت المنصة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة خدمات البث، مؤكدة أن عدم تحديث الأجهزة سيؤدي إلى فقدان القدرة على الوصول إلى محتوى نتفليكس بدءًا من أوائل مارس المقبل.

ويشمل قرار نتفليكس الأجهزة القديمة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وبعض أجهزة التلفاز الذكية التي لم تعد قادرة على دعم التحديثات البرمجية الجديدة للمنصة. 

وأشارت الشركة إلى أن المشتركين يمكنهم متابعة الخدمة عبر تحديث أجهزتهم أو استخدام أجهزة حديثة تدعم أحدث نسخة من تطبيق نتفليكس.

أول الأجهزة التي ستفقد دعم تطبيق نتفليكس هو جهاز playstation 3، الذي يعود أصله إلى عام 2006. وبدءًا من 2 آذار 2026، لن تتمكن هذه الأجهزة من تشغيل تطبيق نتفليكس أو مشاهدة المحتوى من خلاله، بعد ظهور رسالة تحذيرية على الشاشة.

 
 


