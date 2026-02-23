ملايين المشتركين مُطالبون بتحديث أجهزتهم للحفاظ على خدمة نتفليكس

وأعلنت المنصة أن هذا القرار يأتي في إطار جهودها لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة خدمات البث، مؤكدة أن عدم تحديث الأجهزة سيؤدي إلى فقدان القدرة على الوصول إلى محتوى نتفليكس بدءًا من أوائل مارس المقبل.
ويشمل قرار نتفليكس الأجهزة القديمة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وبعض أجهزة التلفاز الذكية التي لم تعد قادرة على دعم التحديثات البرمجية الجديدة للمنصة.
وأشارت الشركة إلى أن المشتركين يمكنهم متابعة الخدمة عبر تحديث أجهزتهم أو استخدام أجهزة حديثة تدعم أحدث نسخة من تطبيق نتفليكس.
أول الأجهزة التي ستفقد دعم تطبيق نتفليكس هو جهاز playstation 3، الذي يعود أصله إلى عام 2006. وبدءًا من 2 آذار 2026، لن تتمكن هذه الأجهزة من تشغيل تطبيق نتفليكس أو مشاهدة المحتوى من خلاله، بعد ظهور رسالة تحذيرية على الشاشة.
