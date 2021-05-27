مليار طريقة لحفظ الألوان المهددة بالانقراض

الوكيل الاخباري - الألوان، إنها الطريقة التي نرى بها العالم. ففي الألوان نصنع الحياة ونصنع ذكرياتنا - ، لطالما كانت الطبيعة متجذرة في تجربة وتاريخ البشرية، لتمثل طيفًا غنيًا من الأشكال والألوان.

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احتفل المغامرون والمستكشفون بتنوع الطبيعة لآلاف السنين، ولكن بعض ألوانها النادرة والأكثر جاذبية معرّضة ومهددة بالانقراض.



استكشاف الألوان المهددة بالانقراض



الألوان المهددة بالانقراض هي حملة OPPO لدعم جهود جمعية ناشونال جيوغرافيك للحفاظ على الحياة البرية بالإضافة إلى حلقات قام باعدادها جويل سارتور، مصور National Geographic.

فمن خلال سلسلة من الصور والأفلام القصيرة التي تم التقاطها باستخدام OPPO Find X3 Pro ، يستطيع المشاهدون الاستماع بمشاهدة الطبيعة من منظور جديد واكتشاف عالم مليء بالألوان التي لا يمكن تصورها.



تركز كل حلقة من حلقات الألوان المهددة بالانقراض على لون واحد - أحمر أو أخضر أو أزرق؛ وتكرّم تسعة أنواع مهددة بالانقراض. من الفراء اللامع للباندا الحمراء إلى الجلد الأزرق الساطع لضفدع السهم السام، من الصعب تخيّل الحياة بدون هذه الألوان المذهلة.

إن معدّل انقراض الأنواع يدق ناقوس الخطر، وبدانا وبسرعة بفقدان هذه المشاهد المذهلة في البرية.

ومن خلال لقطات طبيعية تتميز بعدم استخدام الفلتر ووجود مليار لون، يعكس برنامج الألوان المهددة بالانقراض اللون الحقيقي والواقعي للطبيعة بدقة تصل إلى 100%، الأمر الذي يساهم في الحفاظ عليها مستقبلا.



في عالم مليء بالإلهاءات ، تمتلك الألوان القدرة على إيقاف الناس في مساراتهم.

تم تصوير المشاهد باستخدام Find X3 Pro وعند مشاهدتها في الفلم تشعر أنك داخل هذه الطبيعة الحيّة،فاللون الأزرق الجذاب لضفدع السهم السام، والريش الأخضر للببغاء ذو المنقار السميك جميعها مفعمة وتنبض بالحياة.

من خلال تسخير كاميرا وشاشة ملونة بمليار لون، وإظهار الطبيعة الخلابة عندما يتم التقاط كل عناصرها الساحرة والغنية، فان التكنولوجيا تنجح في تحفيز واحياء العاطفة.

Find X3 Pro’s التي تتميز بعدستها الدقيقة والصغيرة تلتقط أدق التفاصيل والألوان بما يتجاوز ما تراه العين المجردة. تصبح الأشكال مجردة ويتم دعوتنا لرؤية العالم بمنظور جديد -أقرب 60 مرة.

من اللحاء إلى النباتات، تتحول أجزاء الطبيعة التي نتغاضى عن الالتفات إليها في حياتنا اليومية إلى مشهد مليء بالأنماط والألوان.



أهمية الألوان



تضع الألوان المهددة بالانقراض قوة اللون مقابل هشاشة الطبيعة حيث يستكشف الفلم التهديدات المختلفة لبقاء الأنواع.

توضّح هذه الأفلام التي تعيش مع عدد لا يحصى من الألوان ودرجاتها المختلفة، كيف ستكون حياتنامضجرة وبلا طعم دون وجود هذه الكائنات.



يصبح جمال هذه الحيوانات آسرا عند رؤيتها بكامل ألوانها. تسعىOPPO من خلال الحملة إلى تحفيز وإلهام الأشخاص من مختلف الأعمار لاستكشاف ومعرفة المزيد عن الألوان المهددة بالانقراض في العالم.

وتسليط الضوء على أهمية وضرورة المحافظة على هذه الكائنات للمساعدة في استمرارية عيش ووجود هذه الألوان يساعد برنامج الألوان المهددة بالانقراض ويمكّن الأشخاص من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذه الألوان المهددة بالانقراض للأجيال القادمة.



الألوان المهددة بالانقراض هي حملة تهدف إلى فعل الخير للعالم.



تلتزم National Geographic بالكشف عن وحماية العجائب الموجودة في عالمنا من خلال العمل المؤثر ورواية القصص. تدعم OPPO مهمة National Geographic لحماية صحة كوكبنا.

كجزء من حملة الألوان المهددة بالانقراض، ستتبرع OPPO بمبلغ 500,000 دولار أمريكي إلى جمعية ناشونال جيوغرافيك للمساعدة في دعم الجهود المميزة التي تبذلها الجمعية في الحفاظ على الحياة البرية بما في ذلك Photo Ark *وPhoto Ark EDGE Fellowship *.



إن الألوان لا تجعل حياتنا زاهية فقط، بل تشجعنا على اتخاذ إجراءات للحفاظ على الطبيعة.

من خلال هذا العمل، نهدف إلى إلهام وتثقيف المشاهدين بأهمية الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.



قوة التغيير



المهمة الهامة تحتاج إلى رواة قصص مميزين لزيادة الوعي والحث على التعاطف.



يقدّم فيلم الألوان المهددة بالانقراض مصور National Geographic، جويل سارتور. جويل سارتور هو مؤسس Photo Ark ، جهد استمر لسنوات عدة لتوثيق كل الأنواع التي تعيش في حدائق الحيوان ومحميات الحياة البرية في العالم، بهدف استخدام قوة التصوير للتحفيز على اتخاذ اجراء من خلال التعلم، والمساعدة في إنقاذ الحياة البرية من خلال جهود تم بذلها على أرض الواقع.

كجزء من عملنا مع National Geographic لقد استوحينا من عمل جويل سارتور الفكرة، وعليه ذهب جويل في ثلاث مغامرات مذهلة لزيادة الوعي، والتقاط صور للألوان الأكثر ندرة، وأكثرها تعرضًا للانقراض في الطبيعة باستخدام Find X3 Pro.

يتم سرد فلم OPPO من قبل السفير الدولي لـOPPO الممثل الحائز على جائزة، ادي ردماين.

فالتمثيل هو عبارة عن التواصل مع الجمهور ورواية قصة لهم. فمن خلال الألوان والظلال التي نختبرها، يقوم ادي بسرد الحكاية بطريقة مثيرة تعيد الألوان المهددة بالانقراض إلى الحياة.

حيث يتم وصل النقاط بين العجائب عندما تقابلالجمال الخلاب، والخوف من احتمال فقدان التنوع البيولوجي، والأمل بأن تقوم أفعالنا اليوم بحماية هذه الألوان للغد.



انضم إلى OPPO لدعم جمعية ناشونال جيوجرافيك وجهودها للحفاظ على الحياة البرية. http://www.nationalgeographic.org/give/



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