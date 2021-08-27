مليار مستخدم لشبكة الإنترنت في الصين

الوكيل الاخباري - قال تقرير صيني اليوم الجمعة أن عدد مستخدمي الإنترنت في الصين تجاوز مليار شخص حتى شهر تموز الماضي.

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وبلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت 1.011 مليار شخص، في حين، وصل معدل انتشار الإنترنت إلى 71.6 بالمئة في البلاد حتى تموز الماضي، وفقًا للتقرير الإحصائي الصيني رقم 48 حول تطوير الإنترنت.



وأضاف التقرير أن زيادة معدل الوصول إلى الإنترنت ساهم في تشكيل أكبر مجتمع رقمي في العالم.



--(بترا)