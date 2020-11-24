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الثلاثاء، 24-11-2020 12:50 م

مليون دولار يومياً من سناب شات لمبتكري مقاطع الفيديو الأكثر إنتشاراً

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الوكيل الاخباري- يعتزم تطبيق التراسل "سناب شات" توزيع مليون دولار على مستخدميه يومياً، للتشجيع على نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر أداة جديدة للترويج للفيديوهات الرائجة على تطبيقها باسم "سبوت لايت". 

ومن المقرر أن يبدأ "سناب شات" تقديم الأموال لمستخدميه مقابل مقاطع الفيديو الأكثر إنتشاراً، وذلك مع السعي لمنافسة تطبيق الفيديوهات القصيرة الصينية "تيك توك". 

وتعتمد "سبوت لايت" على خوارزمية للتوصية بالمشاركات الأكثر جاذبية لمشاهدتها بناءً على ما يهتم به المستخدم، كما يعتمد مقدار ما يحققه الفيديو لصاحبه على صيغة معقدة، تتضمن عدد مرات مشاهدة الفيديو، ولكن لم يتم تحديد عدد الأشخاص الذين سيتم تقسيم المليون دولار بينهم. 

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ومن المقرر أن تستمر الشركة في توزيع المليون دولار يومياً حتى نهاية العام على الأقل، وفي حال نجاح التجربة ربما تستمر حتى عام 2021. 

المصدر: الاقتصاد 


 




 

 


 

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