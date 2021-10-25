مميزات iOS 15 التي يجب عليك استخدامها

الوكيل الإخباري - أعلنت آبل عن مجموعة كبيرة من المميزات في نظام iOS 15 الجديد، ولكن كالعادة لم تعلن عن جميع مميزاته وقدراته.

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وقد قامت الشركة بالتركيز على مجموعة من المميزات في جميع عروضها الدعائية بدايةً من مؤتمر المطورين منذ عدة أشهر ووصولًا إلى مؤتمر الإطلاق.





ولا تحتاج لإقتناء هاتف آيفون 13 لتتمكن من استخدام هذه المميزات، حيث تعتبر جزءًا من نظام iOS 15.



تقليل الضجة المحيطة بك في Facetime

تعتبر منصة FaceTime أحد أهم وأكبر منصات التحدث عن بعد سواءً بالصوت أو المكالمات، ويعتمد عليها مستخدموا آيفون دائمًا.

لذلك قامت آبل بتطوير مميزات المنصة وأضافت خاصية جديدة تسمح لك بتقليل الضوضاء المحيطة بك Background Noise أثناء إجراء مكالمات Facetime.

جعل المكالمات المجهولة صامتة عبر iOS 15

إذا كنت تحصل على الكثير من المكالمات من أرقام غريبة أو مجهولة، فإنك تستطيع عبر هذه الميزة جعل المكالمات صامتة تمامًا.

ويعمل هذا الأمر حصرًا على المكالمات من الأرقام الغير مسجلة لديك في الهاتف، وذلك حتى لا تزعجك هذه المكالمات.

حفظ المواقع بتنسيق PDF

تستطيع عبر اختيار التقاط صورة لكامل الصفحة في تطبيق التقاط الصور الخاص بآيفون أن تقوم بحفظ الصفحات في تنسيق PDF.

ويمكنك استخدام هذه الطريقة بكل سهولة، حيث تحتاج له أن تلتقط صورة للشاشة وبعد ذلك اضغط على اختيار الصفحة الكاملة.

قياس المسافات عبر iOS 15

قدمت آبل تطبيق المسطرة أو تطبيق القياس للمرة الأول مع نظام iOS 12، ويعتمد التطبيق على تقنيات الواقع المعزز.

ويسمح لك هذا التطبيق بقياس أي شيء ترغب فيه، وذلك كأنك تمسك بمسطرة وتقيس المسافات والأبعاد كما ترغب.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية