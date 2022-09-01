منصات تواصل اجتماعي جديدة.. ربما لا تعرفينها

الوكيل الإخباري - منذ عشرين عاماً لم نكن نملك أي حساباتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لم تكن معروفةً آنذاك، وربما لو سألتك وقتها عنها، فلن يكون لديكِ أي إجابة، رغم أن الإجماع العام يؤكد أن أقدم منصة لوسائل التواصل الاجتماعي قد تم تطويرها في عام 1996.

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وربما علينا أن نعتاد الأمر، وأن نجاريه فهناك طوفانٌ تكنولوجي نعيشه حالياً، وفي هذه السطور سنشارككِ بعضاً من أحدث وسائل التواصل الاجتماعي والتي ربما لم تسمعي بها من قبل.





BeReal

كل يوم في وقت مختلف، يتم إخطار الجميع في وقت واحد لالتقاط صورة ومشاركتها في دقيقتين، وهذا هو الشعار البسيط المصاحب للتطبيق البسيط "Be Real"، الذي انطلق في الأشهر الأخيرة.



Polywork

وهو نسخة الجيل الجديد من "لينكد إن"، فهو شبكة اجتماعية احترافية تتيح للمستخدمين مشاركة ما يقومون به شخصيًا ومهنيًا، وإرسال طلبات التعاون إلى الآخرين.



Applaudable

تم إطلاقه عام 2022، ويهدف لمشاركة المستخدمين الملذات اليومية من خلال "الإشادة" بها، سواء كان ذلك لكتاب قرؤوه أو وصفة جربوها، وبالتالي تحسين جودة حياة مستخدميه، من خلال التركيز على تجارب محددة وحقيقية، يحبها المستخدمون أو يقدرونها، وإتاحتها على نظامها الأساسي بطريقة يمكن تكرارها من قبل الآخرين.



Supernova

هذا التطبيق يُقال عنه إنه البديل الأخلاقي لـ"إنستغرام"، و"فيسبوك"، حيث يذهب معظم عائدات الإعلانات إلى الجمعيات الخيرية، ووفقًا لموقع الويب الخاص بالتطبيق، يمكن للمستخدمين تحديد المجال الخيري، الذي يريدون دعمه بالمال الذي يأتي من شركائه الإعلانيين.



Sunroom

هذا التطبيق سيُسعد صانعات المحتوى، حيث تم تصميمه لدعم النساء والمبدعات، ومساعدتهن على كسب المال.

كما تم تصميمه لتوفير بديل لتطبيقات الوسائط الاجتماعية التقليدية، وهو بديل يمكّن الأشخاص الذين سئموا رؤية المحتوى الخاص بهم يتم تقليل قيمته وإخضاعه للرقابة في مكان آخر، لذا فهو يشكل فرصة رائعة لمنشئي المحتوى الذين يبحثون عن طرق بديلة لتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم.

زهرة الخليج

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