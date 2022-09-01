الجمعة 02-09-2022
الوكيل الاخباري

نقيب الصيادلة يصدر بياناً توضيحياً

شخصيات إعلامية مصرية تزور مأدبا

وزير التنمية يوضح حول مسنة ظهرت بمقطع فيديو

الامن العام : حملة أمنية جنوب عمان والقبض على 4 مطلوبين - صورة

مدير شرطة الكرك يوضح حقيقة العثور على جثة مواطن

اجتماع يبحث تصويب الأوضاع الضريبية لمصدري الخضار والفواكه

برنامج جائزة الحسن للشباب يخرج 73 مشاركا

وزير الزراعة يستقبل المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

الامن العام : مقتل أربعيني طعنا في مجمع الطفيلة

إتلاف كميات من المخدرات تم ضبطها في 1457 قضية

الخميس، 01-09-2022 04:44 م

منصات تواصل اجتماعي جديدة.. ربما لا تعرفينها

99fecbb3-2aed-46ac-816d-cb304cd79961


الوكيل الإخباري - منذ عشرين عاماً لم نكن نملك أي حساباتٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لم تكن معروفةً آنذاك، وربما لو سألتك وقتها عنها، فلن يكون لديكِ أي إجابة، رغم أن الإجماع العام يؤكد أن أقدم منصة لوسائل التواصل الاجتماعي قد تم تطويرها في عام 1996. 

اضافة اعلان

 

وربما علينا أن نعتاد الأمر، وأن نجاريه فهناك طوفانٌ تكنولوجي نعيشه حالياً، وفي هذه السطور سنشارككِ بعضاً من أحدث وسائل التواصل الاجتماعي والتي ربما لم تسمعي بها من قبل. 

BeReal
كل يوم في وقت مختلف، يتم إخطار الجميع في وقت واحد لالتقاط صورة ومشاركتها في دقيقتين، وهذا هو الشعار البسيط المصاحب للتطبيق البسيط "Be Real"، الذي انطلق في الأشهر الأخيرة. 


Polywork
وهو نسخة الجيل الجديد من "لينكد إن"، فهو شبكة اجتماعية احترافية تتيح للمستخدمين مشاركة ما يقومون به شخصيًا ومهنيًا، وإرسال طلبات التعاون إلى الآخرين. 


Applaudable
تم إطلاقه عام 2022، ويهدف لمشاركة المستخدمين الملذات اليومية من خلال "الإشادة" بها، سواء كان ذلك لكتاب قرؤوه أو وصفة جربوها، وبالتالي تحسين جودة حياة مستخدميه، من خلال التركيز على تجارب محددة وحقيقية، يحبها المستخدمون أو يقدرونها، وإتاحتها على نظامها الأساسي بطريقة يمكن تكرارها من قبل الآخرين. 


Supernova
هذا التطبيق يُقال عنه إنه البديل الأخلاقي لـ"إنستغرام"، و"فيسبوك"، حيث يذهب معظم عائدات الإعلانات إلى الجمعيات الخيرية، ووفقًا لموقع الويب الخاص بالتطبيق، يمكن للمستخدمين تحديد المجال الخيري، الذي يريدون دعمه بالمال الذي يأتي من شركائه الإعلانيين. 


Sunroom
هذا التطبيق سيُسعد صانعات المحتوى، حيث تم تصميمه لدعم النساء والمبدعات، ومساعدتهن على كسب المال. 
كما تم تصميمه لتوفير بديل لتطبيقات الوسائط الاجتماعية التقليدية، وهو بديل يمكّن الأشخاص الذين سئموا رؤية المحتوى الخاص بهم يتم تقليل قيمته وإخضاعه للرقابة في مكان آخر، لذا فهو يشكل فرصة رائعة لمنشئي المحتوى الذين يبحثون عن طرق بديلة لتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم. 

 

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
instagram-logo

كتم بعض الكلمات من المنشورات المقترحة.. ميزة مرتقبة لإنستغرام

8908486778064321

ميتا تغلق تطبيق الألعاب على فيسبوك قريبا

202208311212-main.cropped_1661929358

كيفية إنشاء الملاحظات الصوتية وتحريرها ومشاركتها بسهولة على IPhone

application-1280x720

غوغل تعلن عن برمجيات جديدة ستفسح المجال للاتصال عبر أجهزة متعددة

122017520364737

اختراع روبوتات قادرة على تنظيف الأسنان آليا بدون مساعدة

4162889

ماسك يؤكد التخلي عن مشروعه لشراء تويتر

أخبار متعلقة
b4d048c44114d37ada921b78a93dfeb7

تدابير مهمة لنشر صور الأطفال على الإنترنت