منصة "إكس" ترفع رسوم نشر الروابط

وبحسب التعديلات الجديدة، ارتفعت تكلفة نشر الرابط الواحد من 0.01 دولار إلى 0.20 دولار، فيما زادت تكلفة نشر المنشورات بشكل عام من 0.01 دولار إلى 0.15 دولار، ما يمثل قفزة كبيرة في الرسوم.
وسرعان ما ظهرت تداعيات هذه الخطوة، إذ قرر موقع Techmeme التوقف مؤقتًا عن تضمين الروابط المباشرة في منشوراته على المنصة، مكتفيًا بدعوة المستخدمين لزيارة موقعه للاطلاع على التفاصيل الكاملة.
وأوضح القائمون على الموقع أن ارتفاع التكاليف كان من بين الأسباب الرئيسية لهذا القرار، إلى جانب نتائج دراسة صادرة عن Nieman Lab، أشارت إلى أن المنشورات التي تتضمن روابط قد تشهد تراجعًا في التفاعل.
في المقابل، رفض رئيس المنتجات في "إكس"، نيكيتا بير، هذه النتائج، معتبرًا أن الحسابات التي شملتها الدراسة تعتمد فقط على نشر العناوين والروابط دون إضافة محتوى إضافي، نافيًا وجود أي خوارزميات تقلل من انتشار الروابط.
ودعا بير الناشرين إلى تعزيز منشوراتهم بمحتوى إضافي، مثل لقطات التفاعل أو الشروحات، بدلًا من الاكتفاء بنشر الروابط فقط.
من جهته، انتقد مؤسس Techmeme، غاب ريفيرا، القرار، مشيرًا إلى أنه قد يجبر المواقع الإخبارية على دفع مئات الدولارات شهريًا أو العودة إلى النشر اليدوي لتجنب التكاليف المرتفعة.
ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة نقاشًا قديمًا حول تأثير الروابط على مدى انتشار المحتوى داخل المنصة، خاصة بعد أن كانت "إكس" قد ألغت سابقًا عناوين الروابط من المعاينات قبل أن تتراجع عن القرار لاحقًا.
أخبار متعلقة
-
عطل تقني في إنستغرام يثير قلق المستخدمين
-
مايكروسوفت تكشف عن "أكبر استثماراتها على الإطلاق" في أستراليا
-
يوتيوب توسّع تقنية كشف التزييف العميق لحماية المشاهير والمبدعين
-
يوتيوب يرضخ للضغوط.. قيود جديدة "تطوّق" وقت الشاشة للمراهقين
-
بميزات مدفوعة.. "ميتا" تختبر اشتراك "واتساب بلس" داخل التطبيق
-
بطارية "AirPods" تخذلكم سريعاً؟.. إليكم هذه الحيل لإطالة عمرها
-
مخاطر خفية لميزة "واي فاي" التلقائي.. كيف قد تُعرّض بياناتك للاختراق؟
-
لتحسين تجربة القيادة.. إعدادات في"أندرويد أوتو" يجب تغييرها فورًا