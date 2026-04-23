منصة "إكس" ترفع رسوم نشر الروابط

الخميس، 23-04-2026 11:15 ص

الوكيل الإخباري-   أقدمت منصة إكس على رفع تكلفة نشر الروابط عبر واجهة البرمجة الخاصة بها (API)، في خطوة تقول إنها تهدف إلى الحد من الرسائل المزعجة وسوء الاستخدام، لكنها أثارت مخاوف لدى الناشرين.

وبحسب التعديلات الجديدة، ارتفعت تكلفة نشر الرابط الواحد من 0.01 دولار إلى 0.20 دولار، فيما زادت تكلفة نشر المنشورات بشكل عام من 0.01 دولار إلى 0.15 دولار، ما يمثل قفزة كبيرة في الرسوم.
وسرعان ما ظهرت تداعيات هذه الخطوة، إذ قرر موقع Techmeme التوقف مؤقتًا عن تضمين الروابط المباشرة في منشوراته على المنصة، مكتفيًا بدعوة المستخدمين لزيارة موقعه للاطلاع على التفاصيل الكاملة.


وأوضح القائمون على الموقع أن ارتفاع التكاليف كان من بين الأسباب الرئيسية لهذا القرار، إلى جانب نتائج دراسة صادرة عن Nieman Lab، أشارت إلى أن المنشورات التي تتضمن روابط قد تشهد تراجعًا في التفاعل.


في المقابل، رفض رئيس المنتجات في "إكس"، نيكيتا بير، هذه النتائج، معتبرًا أن الحسابات التي شملتها الدراسة تعتمد فقط على نشر العناوين والروابط دون إضافة محتوى إضافي، نافيًا وجود أي خوارزميات تقلل من انتشار الروابط.


ودعا بير الناشرين إلى تعزيز منشوراتهم بمحتوى إضافي، مثل لقطات التفاعل أو الشروحات، بدلًا من الاكتفاء بنشر الروابط فقط.


من جهته، انتقد مؤسس Techmeme، غاب ريفيرا، القرار، مشيرًا إلى أنه قد يجبر المواقع الإخبارية على دفع مئات الدولارات شهريًا أو العودة إلى النشر اليدوي لتجنب التكاليف المرتفعة.


ويعيد هذا الجدل إلى الواجهة نقاشًا قديمًا حول تأثير الروابط على مدى انتشار المحتوى داخل المنصة، خاصة بعد أن كانت "إكس" قد ألغت سابقًا عناوين الروابط من المعاينات قبل أن تتراجع عن القرار لاحقًا.

 
 


