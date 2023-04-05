منصة دردشة صوتية تستعد للإغلاق

الوكيل الإخباري - سيختفي تطبيق Spotify Live قريباً، وهو عبارة عن منصة دردشة صوتية، حيث أكدت الشركة عزمها إغلاق الخدمة لأنها "لم تعد مفيدة كتطبيق مستقل".



وفي الوقت نفسه، سيستمر دعم الدردشة الصوتية في تطبيق سبوتيفاي الرئيسي، على الأقل في هذه المرحلة. وقال متحدث باسم سبوتيفاي "يعتزم المطورون مواصلة تطوير ميزة الدردشة الصوتية لأنها لا تزال مطلوبة وتمنح المعجبين طريقة أخرى للتواصل مع فنانيهم المفضلين، وبينما يتم إغلاق تطبيق Spotify Live بالكامل، سنواصل الاستثمار والابتكار والتجربة بتنسيقات جديدة للمبدعين والمستمعين في جميع أنحاء العالم".

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وأطلقت سبوتيفاي منصة الاتصالات الصوتية Greenroom في عام 2021، بمساعدة الشعبية الكبيرة لخدمة Clubhouse. ومن أجل إنشاء منافس كامل، اشترت سبوتيفاي مطور الشبكة الاجتماعية Locker Room مقابل 57 مليون يورو وحاولت لفترة طويلة تسريع تطوير خدمة جديدة. وتمت إعادة تسميته بـ Spotify Live وأصبح جزءاً من التطبيق الرئيسي للشركة، بحسب موقع تيك نيوز سبيس.



وأوضح ممثل سبوتيفاي "نعتقد أن التفاعل المباشر بين المعجبين والفنانين هو مستقبل نظام سبوتيفاي البيئي. ومع ذلك، بناءً على تجربتنا، توصلنا إلى استنتاج مفاده أن هذه الميزة لم تعد منطقية كتطبيق مستقل. في الوقت نفسه، تعتزم الشركة تطوير وظيفة الدردشة الصوتية في تطبيقها الرئيسي لتسهيل تفاعل الفنانين والمستمعين مع بعضهم البعض".

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