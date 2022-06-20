منصة سبوتيفاي تشكل مجلسا استشاريا للتعامل مع المحتوى الضار والمضلل

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سبوتيفاي تكنولوجي اليوم الاثنين تشكيل مجلس استشاري للسلامة لجمع مدخلات وبيانات من طرف ثالث حول قضايا مثل خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتطرف وإساءة استخدام الإنترنت.



تمثل هذه المجموعة خطوة أخرى في جهود سبوتيفاي للتعامل مع المحتوى الضار على خدمة البث الصوتي التابعة لها بعد ردود فعل قوية في وقت سابق من هذا العام على "تجربة جو روجان"، عندما اتُّهم صانع المحتوى بنشر معلومات مضللة عن كورونا.



18 خبير

سيقدم المجلس الذي يضم 18 خبيراً، بينهم ممثلون من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، وهي مجموعة حقوق مدنية في العاصمة واشنطن، وجامعة جوتنبرج في السويد ومعهد التكنولوجيا والمجتمع في البرازيل، المشورة لسبوتيفاي بينما تطور منتجات وسياسات وتفكر فيما يستجد من قضايا.



وقال دوستي جنكنز مدير الشؤون العامة العالمية في سبوتيفاي إن "الفكرة هي تحقيق علاقة مع هؤلاء الخبراء المشهورين عالميا، وكثير منهم موجودون في هذا المجال منذ سنوات، ولكي نضمن أننا لا نتحدث إليهم عندما نكون في موقف ما... بدلاً من ذلك، سنلتقي بهم بصورة منتظمة، كي نكون أكثر استباقية في طريقة تفكيرنا في هذه المشكلات في الشركة".



وطبيعة المجلس أنه استشاري، بما يعني أن يمكن لسبوتيفاي قبول مشورته أو رفضها.

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