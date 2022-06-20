الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

افتتاح المعرض التشكيلي الثالث للهواة

المالية: رقابة رقمية على مصانع الدخان في المملكة

بدء اعمال التنقيب عن الذهب والنحاس جنوب الأردن

لبنان يسجل أول إصابة بجدري القرود

نقابة الألبسة تحذر من الشراء عبر مواقع إلكترونية أجنبية

نقابة الأطباء بصدد مراجعة لائحة الأجور الطبية

الهاشمية تعلن موعد بدء الفصل الدراسي الصيفي

الخصاونة يوافق على شراء سيارة جديدة لامين عام وزارة الاستثمار - وثيقة

وسط توقعات الركود .. ما أسباب صعود أسعار النفط ؟

الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2022

الإثنين، 20-06-2022 12:02 م

منصة سبوتيفاي تشكل مجلسا استشاريا للتعامل مع المحتوى الضار والمضلل

6211a3ba058b4b858c4623c7e358f5b804ac2e54


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سبوتيفاي تكنولوجي اليوم الاثنين تشكيل مجلس استشاري للسلامة لجمع مدخلات وبيانات من طرف ثالث حول قضايا مثل خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتطرف وإساءة استخدام الإنترنت.

تمثل هذه المجموعة خطوة أخرى في جهود سبوتيفاي للتعامل مع المحتوى الضار على خدمة البث الصوتي التابعة لها بعد ردود فعل قوية في وقت سابق من هذا العام على "تجربة جو روجان"، عندما اتُّهم صانع المحتوى بنشر معلومات مضللة عن كورونا.

18 خبير 
سيقدم المجلس الذي يضم 18 خبيراً، بينهم ممثلون من مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، وهي مجموعة حقوق مدنية في العاصمة واشنطن، وجامعة جوتنبرج في السويد ومعهد التكنولوجيا والمجتمع في البرازيل، المشورة لسبوتيفاي بينما تطور منتجات وسياسات وتفكر فيما يستجد من قضايا.

وقال دوستي جنكنز مدير الشؤون العامة العالمية في سبوتيفاي إن "الفكرة هي تحقيق علاقة مع هؤلاء الخبراء المشهورين عالميا، وكثير منهم موجودون في هذا المجال منذ سنوات، ولكي نضمن أننا لا نتحدث إليهم عندما نكون في موقف ما... بدلاً من ذلك، سنلتقي بهم بصورة منتظمة، كي نكون أكثر استباقية في طريقة تفكيرنا في هذه المشكلات في الشركة".

وطبيعة المجلس أنه استشاري، بما يعني أن يمكن لسبوتيفاي قبول مشورته أو رفضها.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
youtubi_650490137

عدد مستخدمي يوتيوب شورتس بلغ 1.5 مليار معادلاً مستوى تيك توك

1125763-1

إي باي لايف منصة تسوق جديدة عبر الإنترنت

czo1ODoiaHR0cHM6Ly9pbWcuYXJhYnN0b2RheS5uZXQvMjAyMS8wOC9leGxhcmdlL2tpYS1zZXJhdG8yLmpwZyI7

التعرف على حالة المرور دون فتح Google Map

Qualcomm-5

محكمة أوروبية تلغي غرامة قيمتها مليار يورو تم فرضها ضد شركة كوالكوم

كل-ما-تريد-معرفته-عن-قصة-نجاح-شركة-أمازون

العمالة المتاحة في أمازون قد تنفذ بحلول عام 2024

main_image62a72c4e25bb2

مايكروسوفت أنهت دعم إنترنت إكسبلورار