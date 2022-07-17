منصة فيسبوك تختبر طريقة تسمح بإضافة صفحات تعريف متعددة للحساب الواحد

الوكيل الإخباري - كشفت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة فيس بوك عن رغبتها في تسهيل عرض المستخدم لحالته وتعريفه على المنصة.





يذكر أن قواعد فيس بوك حالياً تمنع وجود أكثر من صفحة تعريف (بروفايل) للحساب الواحد، لكنها تمنح الشركات والمنظمات والشخصيات العامة خيار إنشاء عدة صفحات.



ميزة الخاصية الجديدة

وتختبر فيس بوك حالياً طريقة تسمح للمستخدمين إنشاء حتى خمس صفحات تعريف مرتبطة بحساب واحد. وقالت فيس بوك إن التبديل بين الصفحات سيحتاج إلى خطوتين فقط.





وذكر موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن التجربة أظهرت أن موقع فيس بوك يحاول التطور لكي يكون أكثر من مجرد مكان يتبادل فيه المستخدم الأخبار والمشاركات مع أفراد العائلة والأصدقاء.



وستتيح الطريقة الجديدة المنتظرة للمستخدم إنشاء صفحة تعريف خاصة بهواياته مثل الطبخ أو التصميم أو السفر. كما يمكنه إنشاء صفحة تعريف تظهر فقط أمام أقارب أو أصدقاء محددين.





يأتي ذلك في حين تواجه منصة فيس بوك منافسة قوية من جانب تطبيقات جديدة للتواصل الاجتماعي مثل تيك توك والتي تتيح للمستخدمين بث ومشاهدة فيديوهات قصيرة في مجالات عديدة، بما في ذلك اهتماماتهم الشخصية.



وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت منصة التواصل الاجتماع تراجع عدد المستخدمين اليومي لأول مرة في تاريخها، لكن الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي سجلت زيادة في عدد المستخدمين اليومي. وتشجع المنصة المستخدمين على الانضمام إلى المزيد من المجموعات حيث يمكنهم المحادثة مع الآخرين الذين يشتركون في نفس اهتماماتهم وهواياتهم.

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