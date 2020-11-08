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الأحد، 08-11-2020 11:37 ص

منطاد غوغل لبث الإنترنت يسجل رقما قياسيا جديدا

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الوكيل الإخباري _ سجل المنطاد الخاص ببث الإنترنت رقما قياسيا جديدا وذلك بعد ان بقي معلقا في الهواء لمدة 312 يوما .

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يشار الى ان منطاد جوجل كان قد أطلق في مايو 2019 من بورتوريكو ووصل إلى بيرو، حيث أنشأ في إحدى المناطق شبكة لاسلكية لبث الإنترنت ، ليقوم بعدها بالدوران حول الأرض مرورا بجنوب المحيط الأطلسي والهندي  والهادئ، وفي عام 2020 هبط على الأرض في المكسيك .

 

 

وقد اكدت غوغل أنها لن تتوقف عند هذه النتائج، بل ستعمل على زيادة القدرة الذاتية للمنطاد ليعمل على ارتفاع حوالي 18 كيلومترا فترات أطول.

 

حيث ستوفر هذه المناطيد في حال نجاح هذا المشروع الإنترنت للمناطق النائية في جميع أنحاء العالم بسرعة مماثلة لـ 4G.

 

المصدر : لبنان اليوم 

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