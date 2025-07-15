مواصفات أيفون 17 برو ماكس.. هل يستحق الانتظار؟

🔸 ألوان غير تقليدية
وفقًا لتسريبات نشرتها «سوني ديكسون» على منصة X، سيأتي الهاتف بمجموعة ألوان تقليدية مثل الأسود، الرمادي، الفضي، والأزرق الداكن، مع مفاجأة جديدة: لون برتقالي داخل وحدة الكاميرا، في خطوة تصميمية جريئة قد تميّزه عن الإصدارات السابقة.
🔸 أبرز المواصفات التقنية:
شاشة عملاقة بقياس 6.9 بوصة
معالج A19 Pro الجديد بتقنية 3 نانومتر
كاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل
نظام iOS 26 المدمج بتقنيات الذكاء الاصطناعي
إطار تيتانيوم من الدرجة الخامسة + زجاج عالي الجودة
سُمك 8.3 ملم فقط، ما يجعله من أنحف هواتف أبل
مقاومة للماء والغبار (IP68)
دعم شبكات 5G، Wi-Fi 6E و7، وبلوتوث 5.4
شحن سريع يصل إلى 50% خلال 30 دقيقة
🧠 الذكاء الاصطناعي وتصوير احترافي
الهاتف يركز على تقديم تجربة محسّنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في التصوير، معالجة الصور، وتنظيم المحتوى، ليجعل تجربة المستخدم أكثر ذكاءً وتخصيصًا.
هل يستحق الانتظار؟
إذا كنت من هواة التصميم الفاخر، والأداء السريع، والكاميرات الاحترافية، فإن آيفون 17 برو ماكس يبدو وكأنه يرفع سقف التوقعات من جديد. ومع تركيز أبل على الذكاء الاصطناعي ومتانة التصنيع، قد يكون الهاتف خيارًا بارزًا لعشاق التقنية في نهاية 2025.
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