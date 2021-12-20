مواصفات DockCase USB-C hub لحواسيب ماك بوك

الوكيل الإخباري - توجد الكثير من أجهزة USB C Hub التي تعمل مع حواسيب ماك بوك بفضل عدد المنافذ القليل الموجود فيها. ونتيجةً لذلك يحتاج المستخدمون لزيادة هذا العدد عبر أجهزة USB C Hub.

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يأتي هذا المجمع مع أربعة منافذ USB A ومنفذين USB C و منفذ إنترنت سلكي بتقنية Gigabit ومنفذ HDMI 2.0 للشاشة.





ويمكنك استخدام الجهاز في أربعة أوضاع مختلفة وهي:



1- نقل البيانات: يجعل هذا الوضع نقل البيانات عبر الجهاز أسرع حيث يوجه كامل طاقة الجهاز له.

2- وضع الفيديو : يحول هذا الجهاز كامل الطاقة بشكل رئيسي إلى منفذ HDMI لينقل الصورة بدقة 4K ومعدل 60 إطار في الثانية.

3- وضع الطاقة: يجعلك هذا الوضع قادرًا على اختيار حجم الطاقة التي يستهلكها الجهاز وبالتالي تجعله قادرًا على العمل مع الأجهزة المحمولة الصغيرة التي توفر طاقة صغيرة أو متوسطة.

4- الوضع الخاص: يمكنك تخصيص هذا الوضع ليعمل بالطريقة المناسبة لك والاختيار الأفضل لك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية