الإثنين 20-12-2021
الوكيل الاخباري

ذروة المنخفض الجوي تبدأ تأثيرها على المملكة والأرصاد تطلق تحذيرات هامة.. تفاصيل

اول مصاب أردني بأوميكرون ينهي الحجر الثلاثاء

الضمان يتوجه لإعادة النظر برواتب متقاعديه المتدنية

الكشف عن اكبر عملية غش جميد منسف في مصر

وزارة الشباب تطلع على تجربة ديوان الخدمة بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز

اتفاقية لتطوير مشروع سياحي جديد في البحر الميت التنموية

الهطول المطري.. الكرك الأعلى ومحافظات سجلت صفر - تفاصيل

التربية لـ الوكيل : منح صلاحيات تعطيل المدارس يوم الثلاثاء لمدراء التربية

هبوط تاريخي بسعر الليرة التركية واقبال ضعيف من الاردنيين على الشراء

مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقابة الصيادلة

الإثنين، 20-12-2021 02:50 م

مواصفات DockCase USB-C hub لحواسيب ماك بوك

image-117


الوكيل الإخباري - توجد الكثير من أجهزة USB C Hub التي تعمل مع حواسيب ماك بوك بفضل عدد المنافذ القليل الموجود فيها. ونتيجةً لذلك يحتاج المستخدمون لزيادة هذا العدد عبر أجهزة USB C Hub.

اضافة اعلان

 

يأتي هذا المجمع مع أربعة منافذ USB A ومنفذين USB C و منفذ إنترنت سلكي بتقنية Gigabit ومنفذ HDMI 2.0 للشاشة.

ويمكنك استخدام الجهاز في أربعة أوضاع مختلفة وهي: 

1- نقل البيانات: يجعل هذا الوضع نقل البيانات عبر الجهاز أسرع حيث يوجه كامل طاقة الجهاز له.
2- وضع الفيديو : يحول هذا الجهاز كامل الطاقة بشكل رئيسي إلى منفذ HDMI لينقل الصورة بدقة 4K ومعدل 60 إطار في الثانية. 
3- وضع الطاقة: يجعلك هذا الوضع قادرًا على اختيار حجم الطاقة التي يستهلكها الجهاز وبالتالي تجعله قادرًا على العمل مع الأجهزة المحمولة الصغيرة التي توفر طاقة صغيرة أو متوسطة.
4- الوضع الخاص: يمكنك تخصيص هذا الوضع ليعمل بالطريقة المناسبة لك والاختيار الأفضل لك.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image-110

مراجعة لوحة المفاتيح Keychron Q1 القابلة للتعديل بشكل كامل

Qualcomm-Snapdragon-888-1024x576-1

أهم ميزات معالجات كوالكوم الجديدة

image-118-780x470

خطوات تفعيل أوضاع الصور السينمائية من جوجل

image-120

الميزات الجديدة في CleanShot X لنظام MacOS

image-77

أهم الألعاب الجديدة من مؤتمر نينتندو الأخير

0a790ff8-0cc2-47e0-8285-ac51d95bdd53_16x9_1200x676

تيك توك تختبر تطبيق بث الألعاب TikTok Live Studio