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الخميس، 24-06-2021 12:17 م

مواقع تنزيل قوالب إكسل مجانًا

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الوكيل الإخباري - عادةً يتطلب إنشاء جداول بيانات إكسل الكثير من الوقت، خاصة إذا كانت الصيغ معقدة، فقد تضطر إلى قضاء يوم كامل في تنسيق جدول البيانات.

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تسمح لك معظم مواقع الويب المدرجة أدناه بتنزيل قوالب إكسل واستخدامها دون الحاجة إلى إنشاء حساب جديد.

1 - معرض قوالب إكسل الجاهزة

يتيح لك تطبيق إكسل نفسه قوالب جاهزة للاستخدام. وتجد قوالب إكسل جاهزة للاستخدام تتعلق بالكثير من الفئات، مثل المخططات والقوائم والميزانيات والإدارة المالية. وبغض النظر عن المهنة التي تعمل بها، فإنك تجد قالبًا يناسبك.

 

2 - مكتبة قوالب مايكروسوفت
تحتوي مكتبة مايكروسوفت أوفيس على أفضل قوالب إكسل المتاحة للتنزيل، وبعضها مجاني، بينما البعض الآخر يتطلب اشتراك مايكروسوفت 365.

3 - موقع Spreadsheet123
يحتوي موقع Spreadsheet123 على مجموعة كبيرة من قوالب إكسل الجاهزة للتنزيل، ويتم تحديثها باستمرار.

4- موقع Vertex42
يوفر Vertex42 مجموعة واسعة من القوالب، بما في ذلك الميزانيات والفواتير وإدارة المشاريع والجداول الزمنية والأعمال وغيرها الكثير. ويتيح لك تنزيل قوالب إكسل الجاهزة بطريقة سهلة.

 

5- موقع Template

يتفوق موقع Template.net من حيث عدد القوالب على جميع مواقع الويب المدرجة في هذه القائمة، ويتيح لك الاختيار من عدة فئات فرعية من القوالب الجاهزة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 












 




 

 


 

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