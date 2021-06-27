الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 11:35 ص

موزيلا تطلق تطبيق Rally

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الوكيل الإخباري - الدراسة الأولى هي الأخبار السياسية وفيروس كورونا، التي تبحث في كيفية تفاعل الناس مع الأخبار والمعلومات الخطأ حول السياسة وفيروس كورونا عبر الخدمات الإلكترونية.

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من ناحية أخرى يعمل فريق جامعة برينستون الذي ساعد موزيلا في تطوير مبادرة Rally البحثية على هذا المشروع.


الدراسة الثانية التي تخطط موزيلا لإطلاقها قريبًا تسمى ما وراء نظام الدفع مقابل الاشتراك، وهي مشروع بالشراكة مع شوشانا فاسرمان وجريج مارتن من كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة ستانفورد.


وتهدف هذه الدراسة إلى فهم استهلاك الأخبار بشكل أفضل، وما يقدره الناس في الأخبار، والاقتصاد الذي يمكن أن يبني نظامًا بيئيًا أكثر استدامة للصحف في السوق عبر الإنترنت.


وتتوفر Rally حاليًا لمستخدمي متصفح فايرفوكس لأجهزة الحواسيب في الولايات المتحدة. من ناحية أخرى تخطط المؤسسة لإطلاقها لمتصفحات الويب الأخرى وفي بلدان أخرى في المستقبل.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

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