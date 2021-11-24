موزيلا توقف دعم Firefox Lockwise

الوكيل الإخباري - أعلنت مؤسسة موزيلا في الأسبوع الماضي عبر مقال دعم أن تطبيق مدير كلمات المرور Firefox Lockwise يصل إلى نهاية العمر في 13 ديسمبر.





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ولن تكون إصدارات 1.8.1 لنظام iOS و 4.0.3 لنظام أندرويد متاحة للتنزيل أو إعادة التثبيت بعد ذلك التاريخ.



وما بدأ في عام 2018 كتطبيق تجريبي صغير للهاتف المحمول يسمى Lockbox أصبح يوفر طريقة للوصول إلى كلمات المرور المحفوظة وتنفيذ عمليات الملء التلقائي عبر أجهزة iOS وأندرويد وأجهزة سطح المكتب لمستخدمي فايرفوكس.

وظهر Firefox Lockwise لأول مرة في عام 2019 كطريقة لمستخدمي iOS وأندرويد لإنشاء كلمات المرور وإدارتها ومزامنتها عبر الأجهزة.



وعلى عكس مديري كلمات المرور الآخرين، الذين لا يتعاملون مع المتصفح في الغالب، تم تصميم Firefox Lockwise خصيصًا للاستخدام مع متصفح الويب الذي يحمل الاسم نفسه.



وتم أيضًا تعديل التطبيق لاحقًا ليكون بمثابة إضافة لمتصفح فايرفوكس. وقد يستمر التطبيق في العمل عبر جهازك. ولكن لن يتلقى بعد الآن دعمًا أو تحديثات أمان.



ولن يفقد مستخدمو Firefox Lockwise الوصول إلى كلمات المرور بعد إيقاف تشغيل التطبيق، حيث تقول الشركة إن متصفحات فايرفوكس تستمر في استضافة تلك البيانات الحيوية.

وكل ما يتعين على المستخدمين القيام به هو مزامنة كلمات المرور باستخدام حساب فايرفوكس.



وتوصي مقالة الدعم بأن يستمر المستخدمون في الوصول إلى كلمات المرور باستخدام متصفحات فايرفوكس الأصلية عبر أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة.



وفي ملاحظة مضافة عبر موقع الدعم، تقترح موزيلا أنه في وقت لاحق من شهر ديسمبر، يكتسب تطبيق فايرفوكس لنظام التشغيل iOS القدرة على إدارة كلمات مرور فايرفوكس على مستوى النظام.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية