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الإثنين، 13-06-2022 02:41 م

موزيلا وجوجل مختلفتان بشأن إضافات حظر الإعلانات

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الوكيل الإخباري - اختلفت شركتا موزيلا وجوجل حول مقدار المجال الذي يجب أن تتركه المتصفحات لإضافات حظر الإعلانات، وهناك انقسام متزايد حول هذا الأمر، مما جعل فايرفوكس وكروم على طرفي نقيض من المعركة.

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ويركز الانقسام على ميزة تسمى طلب الويب Web Request، التي تستخدم في أدوات حظر الإعلانات، وهي ضرورية لأي نظام يتطلع إلى حظر بيع المجال.


ولطالما كانت لدى جوجل مخاوف أمنية بشأن طلب الويب وعملت على استبعادها من أحدث معايير الإضافات، التي تسمى Manifest V3.


ولكن أوضحت موزيلا في تدوينة حديثة أن فايرفوكس يواصل دعمه لطلب الويب، مما يبقي الباب مفتوحًا لأكثر أشكال حظر الإعلانات تعقيدًا.


وتعرضت استراتيجية جوجل لانتقادات شديدة من قبل المدافعين عن الخصوصية، وكانت مؤسسة الحدود الإلكترونية خصمًا صريحًا. ولكن شركة البحث لم تتأثر.


ولدى فايرفوكس حصة سوقية أقل بكثير من كروم، ولكن قد تكون هذه فرصة منتج موزيلا لتعريف نفسه. ويحدث التزام جوجل بـ MV3 تأثيرًا كبيرًا في الشكل العام لحظر الإعلانات عبر شبكة الويب الحديثة.


وتعد التغييرات في MV3 جزءًا من الإصلاح المخطط له لمواصفات إضافات متصفح كروم التي تحدد الأذونات والإمكانيات وموارد النظام التي يمكن لأي إضافة استخدامها.


وبموجب المواصفات الحالية – Manifest V2 – يمكن للإضافة استخدام ميزة واجهة برمجة التطبيقات المسماة طلب الويب لمراقبة حركة المرور بين المتصفح وموقع الويب ولتعديل الطلبات أو حظرها إلى مجالات معينة.


وتعتبر ميزة طلب الويب هامة، ويمكن استخدامها للأغراض المفيدة والضارة وتستخدم إضافات حظر الإعلانات هذه الميزة لحظر حركة المرور الواردة والصادرة بين نطاقات معينة ومتصفح المستخدم.


كما تستخدمها لحظر المجالات التي تشغل الإعلانات وتوقف إرسال المعلومات من المتصفح إلى أي واحد من آلاف نطاقات التتبع التي تجمع البيانات عن مستخدمي الإنترنت.


ولكن يمكن استخدام الميزة نفسها بشكل ضار لاختطاف بيانات المستخدمين أو إدراج إعلانات إضافية في صفحات الويب، وهو أحد أسباب جوجل لتغيير طريقة عملها في Manifest V3.

 

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