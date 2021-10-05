موعد اطلاق أندرويد 12 على بعد أسابيع قليلة

الوكيل الإخباري - ستقوم شركة جوجل بإطلاق الاصدار الرسمي من أندرويد 12 خلال اسابيع قادمة من النسخة الخامسة والأخيرة.



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وكتبت الشركة عبر موقع Android Developers أنها أرسلت التعليمات البرمجية المصدرية إلى مشروع أندرويد المفتوح المصدر AOSP ويتم إصدار التحديث رسميًا.



وبالرغم من توفر النظام تقنيًا، فلن تجده يظهر كتحديث عبر هاتف بيكسل في الوقت الحالي. وعند إطلاقه، يصل إلى هواتف Pixel 3 و Pixel 3A و Pixel 4 و Pixel 4A و Pixel 4A 5G و Pixel 5 و Pixel 5A. وهو النظام الذي يشغل هواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro عند إطلاقهما في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقًا لجوجل، فإنه يصل أيضًا إلى أجهزة سامسونج جالاكسي وون بلس وأوبو وريلمي وفيفو وشاومي و Tecno لاحقًا في عام 2021.



ويركز هذا التحديث في الغالب على تعديل طريقة ظهور أندرويد باستخدام لغة التصميم Material You الجديدة من جوجل. وتقول الشركة إن لغة التصميم Material You هي أكبر تغيير في التصميم في تاريخ أندرويد.



وهناك ميزات أخرى، بما في ذلك لوحة تحكم خصوصية جديدة توفر مزيدًا من الشفافية حول كيفية وصول تطبيقاتك إلى موقعك والميكروفون والكاميرا. ولكن بشكل عام هذا ليس تحديثًا يهدف إلى تغيير طريقة استخدامك للهاتف بشكل جذري.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



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