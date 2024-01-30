الثلاثاء 30-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 30-01-2024 01:05 م

موقع إلكتروني يحفز الزوار على البكاء لتخفيف التوتر

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الوكيل الإخباري- ظهر موقع على شبكة الإنترنت يدعو الزوار إلى إطلاق العنان لدموعهم، عبر مشاهدة مقاطع فيديو حزينة، بهدف مساعدة الناس على التخلص من التوتر.

ويدعو موقع الويب cryonceaweek.com زواره إلى النقر على رابط يفتح مقطع فيديو قصير يهدف إلى إثارة الرغبة بالبكاء لدى المشاهد، وتظهر كل نقرة جديدة مادة جديدة.

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ويقول الموقع في الصفحة الرئيسية "يظهر العلم أن البكاء يمكن أن يخفف التوتر لمدة أسبوع. انقر أعلاه لمشاهدة مقطع فيديو يسبب الدموع وتوقف لحظة لتسمح لنفسك أن تشعر بشيء ما".

ويشير الموقع إلى مقالة نشرتها صحيفة "الإندبندنت" عام 2018، حيث يوضح أحد الأكاديميين كيف يمكن لمشاهدة الأفلام المثيرة للدموع أن تعزز الصحة العقلية.


 

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