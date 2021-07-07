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الأربعاء، 07-07-2021 04:43 م

موقع almrj3.com مرجع الآباء والأمهات‏ لاختيار أسماء أبنائهم المميزة

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الوكيل الإخباري - من منا لا ينتظر الاحتفاء بطفله الجديد بفارغ الصبر! ومن منا لا يسهر الليالي لانتقاء أجمل الأسماء لابنه فلذة كبده! هذه الهدية اللطيفة التي منّ الله -سبحانه وتعالى- عليه بها. إن الأبناء نعمة عظيمة من الله يهبها لعباده، وهي نعمة لا يسعنا إلا أن نشكره عليها ونحمده حمدًا كثيرًا يليق بجلاله، داعين المولى -عزّ وجل- أن يهبها لكل محروم منها.

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ومن تشوف الآباء لرؤية الأبناء تمخضت فكرة مميزة لدى موقع المرجع -أحد أهم المواقع العربية- تتلخص في توفير عدد كبير من الأسماء المتنوعة الصالحة للأولاد والبنات، ليكون بمثابة موسوعة شاملة متكاملة لكل أب أو أم ينتظران قدوم المولود الجديد. حيث يوفر موقع المرجع اسماء اولاد مميزة جدًا؛ منها أسماء إسلامية ترتبط بالأنبياء والصحابة الكرام، وأسماء رائعة مستوحاة من ألفاظ كتابنا العظيم؛ القرآن الكريم، فضلًا عن مجموعة من الأسماء العربية الحديثة والقديمة، وعدد من الأسماء الأجنبية المتميزة؛ منها المشهور والنادر، والحديث والكلاسيكي، والطويل والقصير. كما أنه أولى اسماء بنات اهتمامًا خاصًا يليق برقتهنّ وتميزهنّ.


وانطلاقًا من أهمية اختيار الاسم المناسب والجميل الذي ينال إعجاب الأهل وحتى الطفل نفسه عندما يكبر ويتوجه إليهم بالسؤال عن معنى اسمه وسبب انتقائهم له بالذات فإن موقع المرجع يوفر الأسماء مع معانيها الصحيحة، حتى يتسنى للآباء انتقاء أجمل الأسماء وقعًا وأفضلها معنىً بكل سهولة وهو يأخذ جولة بينها، من غير الحاجة إلى الرجوع لأي مصدر آخر مشكوك بموثوقيته. 


وإن كنت تنتظر مواليد توائم فإن موقع المرجع يوفر مجموعة مميزة من أسماء التوائم لابد لك من أن تطلع عليها وتترنم بجمالها لتنتقي الأسماء المميزة التي تتناسب مع ذوقك الخاص؛ فموقع المرجع يؤمن بأن كل إنسان له ذوقه الخاص الذي يميزه عن غيره وأن الجمال أمر نسبي يظهر على من يختار أن يراه. 


وبهذا يكون موقع almrj3.com مرجع الآباء والأمهات‏ لاختيار أسماء أبنائهم المميزة، بالإضافة إلى أنه موقعًا شاملًا يحتوي على العديد من المواضيع التي تهم الكبير والصغير، الطالب والمعلم، الموظف وصاحب العمل، ربة المنزل والعاملة، وغير ذلك الكثير من المواضيع ذات الفائدة الجليلة لجميع فئات المجتمع من دون استثناء. 


 




 

 


 

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