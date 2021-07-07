موقع almrj3.com مرجع الآباء والأمهات‏ لاختيار أسماء أبنائهم المميزة

الوكيل الإخباري - من منا لا ينتظر الاحتفاء بطفله الجديد بفارغ الصبر! ومن منا لا يسهر الليالي لانتقاء أجمل الأسماء لابنه فلذة كبده! هذه الهدية اللطيفة التي منّ الله -سبحانه وتعالى- عليه بها. إن الأبناء نعمة عظيمة من الله يهبها لعباده، وهي نعمة لا يسعنا إلا أن نشكره عليها ونحمده حمدًا كثيرًا يليق بجلاله، داعين المولى -عزّ وجل- أن يهبها لكل محروم منها.

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ومن تشوف الآباء لرؤية الأبناء تمخضت فكرة مميزة لدى موقع المرجع -أحد أهم المواقع العربية- تتلخص في توفير عدد كبير من الأسماء المتنوعة الصالحة للأولاد والبنات، ليكون بمثابة موسوعة شاملة متكاملة لكل أب أو أم ينتظران قدوم المولود الجديد. حيث يوفر موقع المرجع اسماء اولاد مميزة جدًا؛ منها أسماء إسلامية ترتبط بالأنبياء والصحابة الكرام، وأسماء رائعة مستوحاة من ألفاظ كتابنا العظيم؛ القرآن الكريم، فضلًا عن مجموعة من الأسماء العربية الحديثة والقديمة، وعدد من الأسماء الأجنبية المتميزة؛ منها المشهور والنادر، والحديث والكلاسيكي، والطويل والقصير. كما أنه أولى اسماء بنات اهتمامًا خاصًا يليق برقتهنّ وتميزهنّ.



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