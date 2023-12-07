ميتا تبدأ التشفير التام للرسائل على فيس بوك وماسنجر

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، أمس الأربعاء، أنها بدأت التشفير التام لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على ماسنجر، وفيس بوك.



وأوضحت الشركة أن خاصية التشفير التام ستكون متاحة للمستخدمين على الفور، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحديث جميع حسابات ماسنجر بالتشفير التام، ليكون ضمن الإعدادات المفترضة.

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وذكرت ميتا أن برنامج ماسنجر كان يوفر في السابق خيار تشغيل خاصية التشفير التام، ما يسمح بقراءة الرسائل من المرسل والمتلقي فقط، ومع هذا التغيير ستشفر الرسائل بشكل تلقائي.



وقالت شركة ميتا، التي تشفر منصتها واتس آب الرسائل بالفعل، إن الخاصية يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والمحتالين والمجرمين.

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