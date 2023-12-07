الخميس 07-12-2023
الوكيل الاخباري
 

حزب الله يستهدف مواقع لجيش الاحتلال ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في حي الدرج بغزة

الخارجية تصدر بياناً بشأن إجلاء أردنيين

ضابط في الاحتلال إسرائيلي: تدمير أنفاق حماس في غزة سيستغرق أشهرا

تشكيلات واسعة في وزارة التربية والتعليم - اسماء

كتائب القسام: دمرنا 79 آلية للاحتلال خلال الـ72 ساعة الأخيرة

توقيف موظف في مستشفى البشير

العيسوي: الأردن سيبقى السند القوي والداعم للأشقاء في فلسطين

الملك ورئيس حكومة إسبانيا يجددان دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

350 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة والحصيلة الإجمالية تتجاوز 17 ألفا

عاجل

الخارجية تصدر بياناً بشأن إجلاء أردنيين

الخميس، 07-12-2023 04:26 م

ميتا تبدأ التشفير التام للرسائل على فيس بوك وماسنجر

LYNXMPEJB603A_L


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، أمس الأربعاء، أنها بدأت التشفير التام لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على ماسنجر، وفيس بوك.

وأوضحت الشركة  أن خاصية التشفير التام ستكون متاحة للمستخدمين على الفور، ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحديث جميع حسابات ماسنجر بالتشفير التام، ليكون ضمن الإعدادات المفترضة.

اضافة اعلان


وذكرت ميتا أن برنامج ماسنجر كان يوفر في السابق خيار تشغيل خاصية التشفير التام، ما يسمح بقراءة الرسائل من المرسل والمتلقي فقط، ومع هذا التغيير ستشفر الرسائل بشكل تلقائي.

 


وقالت شركة ميتا، التي تشفر منصتها واتس آب الرسائل بالفعل، إن الخاصية يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والمحتالين والمجرمين.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ae993065-a006-4ffc-b799-ceabdfefe236

نتفليكس تجعل لعبة هيدز حصرية لنظام التشغيل آي أو إس

d_1c3b133f7e0144aa7d42934f0fb22444

آبل تتكبد تعويضات بسبب بطء آيفون

202312421161755261

ما هي لعبة سويكا الشهيرة وكيف تطورت؟

whatsapp

كيف يمكن إخفاء دردشة 'واتساب' المحمية؟

S8qK4TDhxj_1695559609

الإعلام الإسباني يطالب بتغريم فيسبوك 550 مليون يورو

zoom-cloud-meetings1

تطبيق زووم أصبح متاحاً عبر جهاز 'آبل تي في'

أخبار متعلقة
whatsapp

كيف يمكن إخفاء دردشة 'واتساب' المحمية؟

2023117204527850QS

أشياء يجب معرفتها عن مقاطع الفيديو المزيفة