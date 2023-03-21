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الثلاثاء، 21-03-2023 03:41 م

'ميتا' تتوسع في خدمة التوثيق مقابل الأموال

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الوكيل الإخباري - اضافت شركة "ميتا" المالكة لموقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" دولة جديدة هي الولايات المتحدة، يمكن للمستخدمين فيها دفع الأموال مقابل توثيق حساباتهم على هذين الموقعين.

وكانت "ميتا" قد أطلقت هذه الخدمة في شباط الماضي في كل من أستراليا ونيوزيلندا.

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ومن المتوقع أن تتوسع الشركة أكثر في تقديم هذه الخدمة عبر شتى دول العالم لاحقا.

وتسمح الخدمة الجديدة بإضافة علامة التوثيق الزرقاء للمستخدمين بجانب صور حساباتهم مقابل رسم شهري.

ويكلّف الرسم على الحاسوب 11.99 دولارا وعلى الهاتف 14.99 دولارا. 

وقال المدير التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكر برغ على القناة الرسمية لـ"ميتا" على "إنستغرام" إنه بات بوسع المستخدمين الحصول على علامة التوثيق، وهو الأمر الذي يحميهم بشكل مسبق من انتحال الشخصية.

 

 

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