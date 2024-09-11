ميتا تتيح إجراء المكالمات بين واتساب والخدمات المنافسة بحلول 2027

الوكيل الإخباري- أكدت شركة «ميتا»، في تحديث امتثالها لقانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA)، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية، وذلك فيما يتعلق بتطبيقات المراسلة الخاصة بالشركة «ماسنجر» و«واتساب».

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ووفقاً لبيان الشركة، فإن قانون الأسواق الرقمية يُلزمها بتوفير خيار في تطبيقي «واتساب» و«ماسنجر»، يتيح للمستخدمين التواصل مع خدمات وتطبيقات مراسلة تابعة لجهات خارجية.



وبحلول عام 2025، تعتزم ميتا تقديم وظائف مجموعات الدردشة للجهات الخارجية، وفي عام 2027، ستطلق ميزات المكالمات الصوتية والمرئية، تماشياً مع متطلبات قانون الأسواق الرقمية. وأوضحت «ميتا» أنها تعمل حالياً على إضافة إشعارات في «واتساب» و«ماسنجر»، لإبلاغ المستخدمين بهذه التكاملات الجديدة مع خدمات المراسلة الخارجية، وتنبيههم عندما تصبح تطبيقات خارجية جديدة متوافقة.



كما ذكرت أنها ستقدم تجربة تمهيدية في تطبيقي «واتساب» و«ماسنجر»، لتعريف المستخدمين بالدردشات مع جهات خارجية وتفعيلها، وسيتمكن المستخدمون من خلال هذه التجربة من إعداد مجلد مخصص للرسائل الخارجية، أو اختيار دمجها في صندوق وارد موحد. وستعمل لاحقاً ميتا على إدخال ميزات «الرسائل الغنية» في الدردشات مع الجهات الخارجية على «واتساب» و«ماسنجر»، مثل الردود المباشرة، والإشعارات، ومؤشرات الكتابة.