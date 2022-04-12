الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

هام من التعليم العالي حول طلبات التجسير

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة أبو دلبوح

الديوان الملكي: العملية الجراحية للملك تكللت بالنجاح

ولي العهد يزور إدارة البحث الجنائي

الأوبئة: 85% من إدخالات المستشفيات لإصابات كورونا تعود لمتحور أوميكرون

فرار أكثر من 4.6 مليون أوكراني بسبب الحرب

الأمانة: إزالة 779 بسطة عشوائية منذ بداية رمضان

سريلانكا تعلن تخلّفها عن سداد كافة ديونها الخارجية

342 ألف رأس من المواشي رودت إلى العقبة في 3 أشهر

ميتا تجرب تحقيق الأموال في ميتافيرس

الثلاثاء، 12-04-2022 03:53 م

ميتا تجرب تحقيق الأموال في ميتافيرس

bbb


الوكيل الإخباري -أعلنت ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك في بيان يوم الاثنين، أنها ستبدأ تجريب أدوات تجارية لبيع أصول وخدمات رقمية من خلال منصتها الاجتماعية هورايزن وورلدز المعتمدة على الواقع الافتراضي، وهي جزء أساس من خطتها لعالم ميتافيرس.

وقالت ميتا في بيان إن ”الأدوات ستكون متاحة مبدئيا لمجموعة منتقاة بعناية من المستخدمين الذين ينشئون أماكن وألعابا وإكسسوارات موضة افتراضية من خلال منصة الشركة التي تعتمد على تقديم تجربة تشعر المستخدم بالحضور الذاتي فيها، والتي يمكن الوصول إليها عبر أجهزة الواقع الافتراضي التي توضع على الرأس.

وقالت الشركة إنه باستخدام أداة واحدة، ستتمكن هذه المجموعة المختارة من المستخدمين من بيع إكسسواراتهم أو عرض الوصول بمقابل مادي إلى المساحات الرقمية المتخصصة التي يبنونها.

اضافة اعلان

 

ارم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
42022910394621363786

تويتر يتراجع عن تعديل مثير بالجدل يخص التغريدات المحذوف

6253e57c4236047c8277b825

خبراء يحذرون من تطبيقات أندرويد تتعهد بتدمير البرامج الخبيثة يمكنها اختراق هاتفك

099-1

ابتكار نظام ذكاء اصطناعي ينشئ صورًا لأشخاص من خلال أصواتهم

a5510e9c-fcfb-49dd-ac30-408fc4f871f7_16x9_600x338

اختيارك قد يكشف حقيقتك.. فما لون هاتف آيفون الذي تحمله؟

62502a394c59b7122a668331

أحدث وأقوى معالجات Qualcomm سيظهر في هواتف أندرويد

20210417032801281

ماسك سيضيف ميزات جديدة إلى تويتر.. يفكر في هذا الأمر!

أخبار متعلقة
624ed31a42360470497f8593

تحديث في واتس آب على وشك إحداث تغيير كبير في المحادثات

GettyImages-1169400072

فيسبوك تعلق مؤقتاً وسوماً مرتبطة بأحداث بوتشا

624178b542360455c648b713

روسيا تسمح باستخدام فيسبوك وإنستغرام دون التورط في أنشطة غير قانونية

تحميل-فيس-بوك

إعلان مضلل يورط فيسبوك أمام القضاء الأسترالي

Screenshot_7

بعد حجب "إنستغرام".. روسيا تستعد لإطلاق "روسغرام"

image

فيسبوك تعدل سياستها لتهديد الجيش الروسي.. وتمنع دعوات الاغتيال