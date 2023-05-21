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الأحد، 21-05-2023 02:33 م

ميتا تجري محادثات مع 'ماجيك ليب' بشأن اتفاق لتشغيل تكنولوجيا الواقع المعزز

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الوكيل الإخباري - تجري شركة "ميتا" الأمريكية، محادثات مع شركة "ماجيك ليب" بشأن اتفاق خاص ببدء تشغيل تكنولوجيا الواقع المعزز، لمساعدة الشركة المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، الحصول على ترخيص الملكية الفكرية وتوقيع عقود لمنتجات في أمريكا الشمالية، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" عن أشخاص لم تسمهم، مطلعين على المناقشات المبكرة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد عن الصحيفة القول، إن مكونات شركة "ماجيك ليب"، التي تشمل العدسات عالية التقنية والبرامج المرتبطة بها، مفيدة في التكنولوجيا التي من الممكن أن تكون ضرورية لبناء الواقع الافتراضي الذي يسمى "ميتافيرس".

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وبحسب التقرير، فإنه من غير المتوقع أن تسفر الشراكة عن إنتاج سماعة رأس مشتركة تحت اسم "ميتا/ماجيك ليب".


وأشارت الصحيفة إلى أن ميتا رفضت التعليق على الأمر.

 

من جانبها، لم تؤكد "ماجيك ليب" لصحيفة "فاينانشال تايمز" إجراء المحادثات، ولكنها قالت إن الشراكات صارت "خطاً مهماً من الأعمال والفرص المتزايدة لماجيك ليب".

 

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