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الخميس، 19-05-2022 12:20 م

ميتا تجمد التوظيف لفريق التسويق ومنتجات أخرى

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الوكيل الإخباري - أوقفت شركة ميتا استثماراتها في عدد من المنتجات، بما في ذلك الفرق التي تم تشكيلها في وقت مبكر من الوباء للتنافس مع Zoom وبناء ميزات التسوق.

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وبالإضافة إلى تجميد التوظيف لمناصب هندسية معينة، أوقفت الشركة مؤخرًا أيضًا تعيين علماء البيانات ذوي المستوى المنخفض.


وبينما تسبب تجميد التوظيف في تخوف الموظفين من اقتراب تسريح العمال، قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في اجتماع داخلي إنه لا يوجد تسريحات مخطط لها.


وقال زوكربيرج: لا يمكنني تقديم وعد دائم بأننا لن نضطر إلى إعادة النظر في ذلك مع تغير الأمور. ولكن ما يمكنني قوله هو إن توقعاتنا ليست أنه يتعين علينا القيام بذلك. وبدلاً من ذلك، ما نقوم به أساسًا هو أننا نوجه النمو إلى المستويات التي نعتقد أنها قد تكون قابلة للإدارة بمرور الوقت.


وبدأ قادة الشركة في الأيام الأخيرة بإخبار فرق معينة بأنهم لن يكونوا قادرين على تعيين مهندسين جدد أو تلقي تحويلات داخلية.


وتمثل هذه علامة على أن هذه المنتجات المحددة لا تحقق أرباحًا أو أنها ليست ذات أهمية استراتيجية كافية لمواصلة الاستثمار بينما انخفض سعر سهم ميتا بنسبة 43٪ هذا العام.


وتأثرت فرق المنتج بالتجميد الهندسي بما في ذلك المواعدة والألعاب وماسنجر كيدز وفريق التجارة. كما تأثر فريق التواجد عن بعد الذي تم إنشاؤه أثناء الجائحة لإنشاء ميزات مكالمات الفيديو والصوت للتنافس بشكل أفضل مع Zoom.


وأكد جو أوزبورن، المتحدث باسم ميتا، إيقاف تعيين المهندسين ضمن فرق معينة. ولكن الشركة لا تزال توظف بنشاط في وظائف تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي.

 

وقال في بيان: نحن نقيم الأولويات الرئيسية في جميع أنحاء الشركة وندعمها خاصة فيما يتعلق بأعمالنا الأساسية ومختبرات الواقع.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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