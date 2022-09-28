ميتا تختبر ميزة جديدة للتبديل بين حسابي فيسبوك وإنستغرام بسهولة

الوكيل الإخباري - بدأت شركة ميتا في طرح واجهة جديدة على نظامي أندرويد و iOS وعلى الويب للتبديل بين حسابات فيسبوك وإنستغرام بسهولة.



وتعمل الميزة بعد إضافة بيانات فيسبوك وإنستغرام إلى مركز الحسابات، حيث سيتمكن المستخدم من التبديل بين التطبيقين دون الحاجة للانتقال إلى الشاشة الرئيسية للهاتف أو قائمة المهام المتعددة. كما تسمح الواجهة للمستخدم أيضاً بمشاهدة كل الإشعارات في مكان واحد.



في الوقت نفسه، تقدم ميتا طريقة تسجيل جديدة، فإذا كنت مستخدماً جديداً للشبكات الاجتماعية للشركة، فيمكنك إنشاء حساب واحد ثم استخدامه لإنشاء حسابات إضافية. بالنسبة لأولئك الذين لديهم بالفعل حسابات على فيسبوك و إنستغرام، أصبح من الممكن الآن استخدام معلومات تسجيل الدخول المرتبطة بأحد التطبيقات للوصول إلى الآخر.

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ستخطرك ميتا في كل مرة تستخدم فيها حساباً موجوداً لإنشاء حساب جديد أو تضيف حساباً إلى مركز الحسابات. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر ميزات الأمان مثل المصادقة الثنائية في العمل، مما يمنع أي شخص من استخدام بيانات اعتماد إنستغرام مثلاً للوصول إلى حسابك على فيسبوك.



في حين أن الميزات الجديدة تقتصر حالياً على فيسبوك وإنستغرام، تشير ميتا إلى أنها ستستمر في تحسين استخدام جميع تقنياتنا لتقديم تجربة مميزة للمستخدمين.

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