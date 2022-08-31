الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

394 ألف دينار لفتح وتعبيد شوارع بدير أبي سعيد

وزيرة الثقافة تلتقي وفدا إعلاميا مصريا في إربد

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صناعيون في إربد يشيدون بقانون الاستثمار الجديد

الأمير الحسن يؤكد أهمية تكامل الصناعات

وزير العمل يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون بين الجانبين

الجمارك تنظم دورة تدريبية متخصصة في أساسيات إدارة المخاطر

ورشة حول الأرشفة والتوثيق في الأردن وفلسطين

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

بحث التعاون العلمي بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا ومحمد السادس المغربية

الأربعاء، 31-08-2022 12:15 م

ميتا تدعم رموز NFT الغير قابلة للاستبدال على فيسبوك

الرموز-غير-القابلة-للاستبدال-NFT…-أحدث-صيحات-جنون-الاستثمار-الرقمي


الوكيل الإخباري - التزمت شركة ميتا بوعدها بتوفير الرموز الغير قابلة للاستبدال “NFT” لتطبيق فيسبوك، حيث بات من الممكن للمستخدمين نشر المقتنيات الرقمية الموجودة لديهم في محافظهم الرقمية عبر فيسبوك وإنستغرام.

بعد توصيل المحافظ الرقمية بتطبيق واحد، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى “NFT” الخاصة بهم من كلا تطبيقي فيسبوك وإنستغرام.
 وتقوم الشركة بهذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من توسيع نطاق الوصول إلى وظائف NFT الخاصة بإنستغرام في عشرات البلدان الأخرى.

وكانت الشركة بدأت في اختبار رموز NFT على فيسبوك في وقت سابق من هذا الصيف، حيث تتجه إلى الدخول بشكل أعمق في تعاملات NFT على الرغم من انخفاض سوق الرموز الرقمية في الأشهر الأخيرة.

يذكر بأن رموز NFT هي رموز بيانات فريدة وغير قابلة للاستبدال مخزنة في سجل رقمي يمكن نسخها ومشاركتها مثل أي ملف، وتتميز هذه الرموز عن غيرها من العملات المشفرة بأنها غير قابلة للاستبدال، ويمكن استخدامها لتمثيل العناصر القابلة للاستنساخ بسهولة مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية وأنواع أخرى من الملفات الرقمية كعناصر فريدة.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
application-1280x720

غوغل تعلن عن برمجيات جديدة ستفسح المجال للاتصال عبر أجهزة متعددة

122017520364737

اختراع روبوتات قادرة على تنظيف الأسنان آليا بدون مساعدة

4162889

ماسك يؤكد التخلي عن مشروعه لشراء تويتر

new-model-copie-Récupéré-copie-7

عطل يصيب تويتر في العديد من دول العالم

444

كيف تستخدم أبل إيرتاغ لتتبع حقائبك في المطار؟

Make-Windows-11-Faster-and-Improve-Performance

إعدادات هامة لتحسين الخصوصية في ويندوز 11

أخبار متعلقة
4162889

ماسك يؤكد التخلي عن مشروعه لشراء تويتر

1832740_0

خطأ غريب على فيسبوك يطال المشاهير.. ما هو؟

196270

خطوات إزالة منشورات فيسبوك من صفحتك دون أن تفقد أصدقائك

ف

فيسبوك يكشف سر الخلل الذي تعرض له

111111111111

خلل أو تحديث غريب يصيب منصة فيسبوك في الأردن والعالم

ba86d88841

فيس بوك يفقد مكانته بين الـ 10 تطبيقات الأكثر تنزيلا على الأجهزة الذكية