ميتا تدعم رموز NFT الغير قابلة للاستبدال على فيسبوك

الوكيل الإخباري - التزمت شركة ميتا بوعدها بتوفير الرموز الغير قابلة للاستبدال “NFT” لتطبيق فيسبوك، حيث بات من الممكن للمستخدمين نشر المقتنيات الرقمية الموجودة لديهم في محافظهم الرقمية عبر فيسبوك وإنستغرام.



بعد توصيل المحافظ الرقمية بتطبيق واحد، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى “NFT” الخاصة بهم من كلا تطبيقي فيسبوك وإنستغرام.

وتقوم الشركة بهذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من توسيع نطاق الوصول إلى وظائف NFT الخاصة بإنستغرام في عشرات البلدان الأخرى.



وكانت الشركة بدأت في اختبار رموز NFT على فيسبوك في وقت سابق من هذا الصيف، حيث تتجه إلى الدخول بشكل أعمق في تعاملات NFT على الرغم من انخفاض سوق الرموز الرقمية في الأشهر الأخيرة.



يذكر بأن رموز NFT هي رموز بيانات فريدة وغير قابلة للاستبدال مخزنة في سجل رقمي يمكن نسخها ومشاركتها مثل أي ملف، وتتميز هذه الرموز عن غيرها من العملات المشفرة بأنها غير قابلة للاستبدال، ويمكن استخدامها لتمثيل العناصر القابلة للاستنساخ بسهولة مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية وأنواع أخرى من الملفات الرقمية كعناصر فريدة.

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