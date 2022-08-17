ميتا تستثمر في شركة ناشئة لتطوير البيع عبر واتساب

الوكيل الإخباري - قال موقع تيك كرانش، إن شركة ميتا، مالكة منصات واتساب وفيسبوك وإنستغرام، استثمرت في شركة سنغافورية ناشئة تسمى Take App أسسها مدير الهندسة السابق لمنصة فيسبوك (يومين كيم)، الذي ترك فيسبوك السنة الماضية للعمل على منتج جديد يهدف لسد الفجوة الرقمية لدى المتاجر الصغيرة في جنوب شرق آسيا.

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وتعمل الشركة على طريقة سهلة، من أجل الأشخاص الذين لا يملكون معرفة جيدة بالتكنولوجيا لإعداد موقع إلكتروني بسيط، لتسهيل الطلبات عبر الإنترنت، حيث تصلهم طلبيات الزبائن مباشرة برسالة على واتساب.

وتعتبر المطاعم نقطة التركيز الرئيسية لخدمات Take App، لكن الشركة تعمل أيضاً مع المخابز ومحلات البقالة وصالونات التجميل، وغيرها من المتاجر.

وقال كيم لموقع تيك كرنتش: «الخدمة المميزة التي نقدمها أننا نسمح للتجار بالحفاظ على محادثات مباشرة مع الزبائن عبر واتساب. يحب التجار فكرة أنهم يستقبلون إشعارات وتفاصيل الطلبيات مباشرة في واتساب، وليس أي تطبيق آخر أو مكان يتطلب تسجيل الدخول».



علاوة على ذلك، تسعى الشركة إلى مساعدة المتاجر على التعامل مع الزبائن المكررين من خلال الحفاظ على قاعدة بيانات، مع دعم إنشاء وإرسال النشرات الدورية التي تشمل العروض الخاصة أو التحديثات المتعلقة بالمتجر.



تقدم الشركة خدمتها الأساسية مجاناً، ولكنها في المقابل تقدم مزايا وخصائص مميزة تشمل أموراً مثل التحليلات المتقدمة وتحميل عدد غير محدود من الصور وأسماء نطاقات مفصلة.

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