الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

الأولى على الفرع الأدبي تكشف سر تفوقها وتؤكد: طموحي كان دراسة الإعلام

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

الأربعاء، 17-08-2022 04:10 م

ميتا تستثمر في شركة ناشئة لتطوير البيع عبر واتساب

main_image62fa6c6fa4232


الوكيل الإخباري - قال موقع تيك كرانش، إن شركة ميتا، مالكة منصات واتساب وفيسبوك وإنستغرام، استثمرت في شركة سنغافورية ناشئة تسمى Take App أسسها مدير الهندسة السابق لمنصة فيسبوك (يومين كيم)، الذي ترك فيسبوك السنة الماضية للعمل على منتج جديد يهدف لسد الفجوة الرقمية لدى المتاجر الصغيرة في جنوب شرق آسيا.

اضافة اعلان


وتعمل الشركة على طريقة سهلة، من أجل الأشخاص الذين لا يملكون معرفة جيدة بالتكنولوجيا لإعداد موقع إلكتروني بسيط، لتسهيل الطلبات عبر الإنترنت، حيث تصلهم طلبيات الزبائن مباشرة برسالة على واتساب.

 

وتعتبر المطاعم نقطة التركيز الرئيسية لخدمات Take App، لكن الشركة تعمل أيضاً مع المخابز ومحلات البقالة وصالونات التجميل، وغيرها من المتاجر.

 

وقال كيم لموقع تيك كرنتش: «الخدمة المميزة التي نقدمها أننا نسمح للتجار بالحفاظ على محادثات مباشرة مع الزبائن عبر واتساب. يحب التجار فكرة أنهم يستقبلون إشعارات وتفاصيل الطلبيات مباشرة في واتساب، وليس أي تطبيق آخر أو مكان يتطلب تسجيل الدخول».


علاوة على ذلك، تسعى الشركة إلى مساعدة المتاجر على التعامل مع الزبائن المكررين من خلال الحفاظ على قاعدة بيانات، مع دعم إنشاء وإرسال النشرات الدورية التي تشمل العروض الخاصة أو التحديثات المتعلقة بالمتجر.


تقدم الشركة خدمتها الأساسية مجاناً، ولكنها في المقابل تقدم مزايا وخصائص مميزة تشمل أموراً مثل التحليلات المتقدمة وتحميل عدد غير محدود من الصور وأسماء نطاقات مفصلة.

 

الرواية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
b4d048c44114d37ada921b78a93dfeb7

تدابير مهمة لنشر صور الأطفال على الإنترنت

caf 1

ماذا تفعل بعد سقوط ماء على اللاب توب ؟

07138200472331585508317723477338

إنستغرام يوضح آلية اختيار منشوراته المقترحة

1-89

كيف يمكن ضمان جودة بطارية ايفون

14-05-21-611118067

تيك توك تطرح أداة لتحويل النص إلى صورة مباشرة

download

هاتف ذكي صديق للأطفال

أخبار متعلقة
07138200472331585508317723477338

إنستغرام يوضح آلية اختيار منشوراته المقترحة

thumb

تحذير لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام.. هذه مصيدة لكشف بياناتكم

images

فيسبوك تختبر التشفير الافتراضي من طرف إلى طرف على ماسنجر

emarat-news_2021-10-06_10-11-55_663719

كم تخسر مواقع التواصل من انقطاعها عن العمل لمدة ساعة؟

4-1

تطبيقات تسرق كلمات مرور حساب فايسبوك.. إحذرها وإحذفها!

PNN_17d00image_story

إنستغرام تختبر الصور الطويلة جداً لوضع ملء الشاشة