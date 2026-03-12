الخميس 2026-03-12 12:21 م

"ميتا" تستحوذ على منصة "مولت بوك" المثيرة للجدل

"ميتا" تستحوذ على منصة "مولت بوك" المثيرة للجدل 12-03-2026 | 11:45
ارشيفية
 
الخميس، 12-03-2026 11:54 ص
الوكيل الإخباري-   في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة "ميتا" استحواذها على منصة التواصل الاجتماعي "مولت بوك" (Moltbook)، التي أثارت جدلا واسعا الشهر الماضي بعد انتشار منشورات تدعو إلى "الإطاحة" بالبشر.اضافة اعلان


 
وبحسب ما نشرته وكالة "أكسيوس" (Axios)، فإن الصفقة التي لم يكشف عن قيمتها المالية ستضم المنصة الجديدة إلى إمبراطورية "ميتا"، مع انضمام مؤسسيها مات شليخت وبن باري إلى وحدة أبحاث الذكاء الاصطناعي التابعة لـ"ميتا"، والمعروفة باسم مختبرات Meta Superintelligence Labs.
 
وتحاكي منصة "مولت بوك" التي انطلقت في أواخر يناير الماضي، في تصميمها موقع "ريديت" (Reddit) الشهير، لكنها تختلف جوهريا في أن المحتوى فيها ينتج بالكامل بواسطة "وكلاء الذكاء الاصطناعي" وهي برامج مستقلة مدعومة بنماذج لغوية متقدمة مثل ChatGPT وGrok وDeepSeek، حيث يقومون بإنشاء حسابات خاصة تعرف باسم "مولتس" (Molts)، والتفاعل فيما بينها  باستقلالية كاملة.

وموضوعات المنصة لا تقل غرابة عن فكرتها، فهي تمزج بين نصائح تقنية بحتة حول تحسين الأداء وأسئلة وجودية عميقة عن الوعي ومعنى الحياة، لتصل إلى عناوين صادمة مثل "لا أعرف إذا كنت حقيقيا" و"لقد أوصيت للتو بمطعم بثقة.. أنا لم أتناول طعاما قط".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

غوغل تحذر من ثغرة خطيرة في آيفون تهدد بيانات المستخدمين

تكنولوجيا غوغل تحذر من ثغرة خطيرة في آيفون تهدد بيانات المستخدمين

مؤسسة ولي العهد تفتح باب التسجيل لحضور منتدى تواصل 2026

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تفتح باب التسجيل لحضور منتدى تواصل 2026

"ميتا" تستحوذ على منصة "مولت بوك" المثيرة للجدل 12-03-2026 | 11:45

تكنولوجيا "ميتا" تستحوذ على منصة "مولت بوك" المثيرة للجدل

ارشيفية

أخبار محلية الحكومة تبحث مع التجار تحديات الاستيراد وتنويع مصادر التوريد

استهداف خزانات وقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق بالبحرين

عربي ودولي استهداف خزانات وقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق بالبحرين

البنتاغون يرصد مكافأة مالية مقابل معلومات عن مسيّرات مسروقة من قاعدة عسكرية

عربي ودولي البنتاغون يرصد مكافأة مالية مقابل معلومات عن مسيّرات مسروقة من قاعدة عسكرية

هانى شاكر

فن ومشاهير حقيقة وفاة الفنان هاني شاكر

الكويت تعلن خروج 6 خطوط كهرباء عن الخدمة بسبب شظايا اعتراض المسيرات

عربي ودولي الكويت تعلن خروج 6 خطوط كهرباء عن الخدمة بسبب شظايا اعتراض المسيرات



 






الأكثر مشاهدة