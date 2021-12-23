ميتا تصدر أرقام منصة الرسائل الإخبارية

الوكيل الإخباري - بعد مرور ستة أشهر على إطلاق منصة نشر الرسائل الإخبارية Bulletin، نشرت شركة ميتا تدوينة جديدة توضح ما حدث عبر المنصة خلال الأشهر الماضية.





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وتتيح لنا الشركة من خلال التدوينة معرفة عدد الناشرين الذين يستخدمون المنصة لمساعدتها في التنافس مع شركات مثل Substack.



وقالت التدوينة: عندما أطلقنا Bulletin في شهر يونيو، بدأنا بمجموعة صغيرة لمعرفة أفضل طريقة لدعم عملهم. وبعد مرور ستة أشهر، لدينا أكثر من 115 منشورًا في Bulletin.

وأضافت: هذه هي بداية جهودنا الشاملة لربط الأشخاص بطريقة أكثر أهمية بالمحتوى من مجموعة أوسع من المصادر والخبراء.



وعلى عكس Substack، منصة الرسائل الإخبارية الأكثر نشاطًا في الوقت الحالي. لا يمكنك البدء بالكتابة باستخدام Bulletin.



وواصلت شركة ميتا إضافة كتاب إلى المنصة على دفعات بدلاً من إجراء عملية اشتراك عامة. وبينما يشير الرقم إلى أن الشركة لا تقوم بدفعة كبيرة لجذب الأشخاص إلى المنصة بأسرع ما يمكن. ولكن يبدو أن ذلك متعمد، على الأقل إلى حد ما.



ومن المحتمل أن تحصل ميتا على هذه الأرقام من خلال السماح لأي شخص بالتسجيل للكتابة. ولكن لا تزال الشركة تعد في الوقت الحالي بزيادة عدد صناع المحتوى بشكل مدروس خلال العام المقبل.

وأعلنت Substack في شهر نوفمبر أن كتابها قد حققوا مليون مشترك مدفوع الأجر. وأعطت ميتا أرقامًا للمشتركين المجانيين فقط.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية