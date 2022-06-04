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السبت، 04-06-2022 10:45 ص

ميتا تطارد تيك توك عبر طرح ميزات Reels الجديدة

How-Long-Are-Instagram-Reels


الوكيل الإخباري - مع استمرارها في مطاردة منصة تيك توك، أعلنت شركة ميتا عن سلسلة من التحديثات والميزات الجديدة لمنتجات Reels عبر كل من فيسبوك وإنستاجرام.

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والجدير بالذكر أنها تجلب ميزة مزامنة الصوت إلى Facebook Reels وتمدد وقت Instagram Reels إلى 90 ثانية، بدلاً من 60 ثانية سابقًا.


ويأتي التوسع بعد انتقال تيك توك إلى منطقة يوتيوب عبر مقاطع الفيديو يمكن أن تكون مدتها الآن 10 دقائق، بدلاً من ثلاث دقائق فقط كما كان من قبل.


كما تطرح الشركة أيضًا العديد من الأدوات الإبداعية والأدوات الصوتية والقوالب وخيارات أخرى لجعل Reels أكثر جاذبية، حيث يستمر تأثير تيك توك – وإمكانات جني الأموال – في النمو.


وتعزز ميتا الميزات الحالية المصممة لقصص إنستاجرام وتحضرها إلى Reels. ومن بينها التصويت والاختبار وملصقات شريط تمرير الرموز التعبيرية الشائعة في قصص إنستاجرام. وتصبح هذه متاحة كميزات Reels أيضًا.


وقد يكون من المنطقي إعادة توظيف بعض أدواتها الإبداعية الأكثر شيوعًا لـ Reels. ولكن ميتا تخاطر بطمس الخط الفاصل بين منتجاتها المختلفة.


وهناك ميزة أخرى جديدة في Instagram Reels هي القدرة على استيراد الملفات الصوتية. وهو خيار من شأنه أن يسمح للمستخدمين بإضافة تعليق أو صوت في الخلفية من أي مقطع فيديو مدته خمس ثوانٍ على الأقل يتم تخزينه في الجهاز.


وبالإضافة إلى ذلك تقدم إنستاجرام الآن ميزة القوالب. وتم رصدها في الاختبار في شهر أبريل، وهي مشابه إلى حد ما لخيار القوالب الخاص بمنصة تيك توك.


وتساعد ميزة القوالب المستخدمين في إعادة إنشاء تنسيقات أكثر تعقيدًا بمجرد إضافة المحتوى الخاص بهم وقص مقاطعهم.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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