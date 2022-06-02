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الخميس، 02-06-2022 03:23 م

ميتا تطرح علامة تبويب Calls لتطبيق ماسنجر

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الوكيل الإخباري - أضافت شركة ”ميتا“ الأمريكية علامة تبويب جديدة، تسمى ”Calls“، لتطبيق المراسلة، ”ماسنجر“، الخاص بمنصة ”فيسبوك“، وذلك لمساعدة المستخدمين في العثور على زر الاتصال بشكل أسهل، حيث أصبح التطبيق وسيلة تواصل شائعة لإجراء المكالمات الصوتية والمرئية.

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وأضافت الشركة علامة التبويب الجديدة إلى شريط الوظائف في الجزء السفلي من التطبيق بجانب علامات ”Chats“ و“People“ و“Stories“. وعند الضغط على العلامة الجديدة، ستظهر قائمة جهات اتصال المستخدم بالإضافة إلى أزرار منفصلة للمكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو.


وقبل إضافة التعديل الجديد، كان على المستخدم فتح دردشة منفصلة مع صديق للاتصال به. ولكن بفضل الميزة الجديدة، يستطيع المستخدم الآن الاتصال بالأصدقاء بشكل مباشر. وقد تكون العلامة الجديدة أيضاً بمثابة تعريف أو تنويه لمن هم أقل دراية بميزات الاتصال بتطبيق ”ماسنجر“.

 

ووفقاً لشركة ”ميتا“، فإن نسبة المكالمات الصوتية والمرئية قد نمت بمعدل سريع، مع أكثر من 40% من المتصلين يوميًا عبر التطبيق الآن مقارنة بأوائل 2020، بينما يتم إجراء أكثر من 300 مليون مكالمة صوتية ومرئية على التطبيق يوميًا على مستوى العالم.


ارم نيوز 

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