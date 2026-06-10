الأربعاء 2026-06-10 10:02 م

ميتا تطلق "انستغرام بلس" وتضيف مزايا مدفوعة للمستخدمين

"انستغرام بلس"
"انستغرام بلس"
 
الأربعاء، 10-06-2026 08:32 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة ميتا خدمة اشتراك جديدة تحت اسم "إنستغرام بلس" (Instagram Plus) مقابل 3.99 دولار شهريًا، في خطوة تهدف إلى توفير مزايا إضافية للمستخدمين وتنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الإعلانات.اضافة اعلان


وتتيح الخدمة الجديدة مجموعة من الخصائص المتقدمة، أبرزها تمديد مدة ظهور القصص إلى 48 ساعة بدلًا من 24 ساعة، وإظهار عدد مرات إعادة مشاهدة القصص، ومعرفة ما إذا كان شخص محدد قد شاهد القصة، إلى جانب إمكانية إنشاء قوائم جمهور متعددة لمشاركة المحتوى بشكل أكثر تخصيصًا.

كما تتضمن الخدمة أدوات تفاعلية جديدة، مثل ميزة "Super Hearts" التي توفر تفاعلات متحركة على القصص.

وفيما يتعلق بتخصيص الحسابات، يمنح "إنستغرام بلس" المستخدمين خيارات إضافية، تشمل تغيير أيقونة التطبيق، وتعديل خطوط السيرة الذاتية، وتثبيت عدد أكبر من المنشورات في الملف الشخصي، إضافة إلى نشر المحتوى مباشرة على الحساب دون ظهوره تلقائيًا في خلاصات الأصدقاء.

وأكدت ميتا أن التطبيق الأساسي سيبقى مجانيًا، وأن الاشتراك الجديد يعد خيارًا إضافيًا للراغبين بالحصول على مزايا متقدمة وتجربة أكثر تخصيصًا داخل المنصة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع خدماتها المدفوعة وتقليل الاعتماد على عائدات الإعلانات، بالتزامن مع استثماراتها المتزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.
 
 


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