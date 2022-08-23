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الثلاثاء، 23-08-2022 01:29 م

ميتا تطلق برنامجها التجريبي عالمي الرقمي للبالغين في لبنان

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الوكيل الإخباري - استضافت شركة "ميتا" حفل إطلاق رسمي لبرنامجها الرائد في مجال محو الأمية الرقمية في منطقة بيروت الرقمية للإعلان عن عقد شراكة مع شريكها المحلي المنظمة اللبنانية للدراسات والتدريب (LOST) لتنفيذ برنامج تجريبي للبالغين.

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وأكد الحفل أهمية برامج محو الأمية الرقمية لضمان تجربة أكثر أماناً عبر الإنترنت للمستخدمين المواطنين، والحد من مخاطر إساءة الاستخدام والسلوك في العالم الحقيقي، موضحا أنه تم تصميم "عالمي الرقمي - البرنامج التجريبي للبالغين" لتقديمه كمنهج دراسي كامل في كل من بيئات التعلم الافتراضية والشخصية.

 

وأضافت "ستسمح لنا شراكتنا مع المنظمة اللبنانية للدراسات والتدريب بتوطين منهج عالمي الرقمي للبالغين ليفي باحتياجات المجتمعات المهمشة في مناطق (البقاع، بعلبك، الهرمل)".


من جهته، قال مؤسس ومدير المنظمة اللبنانية للدراسات والتدريب (LOST) الدكتور رامي لقيس "عبر شراكتنا الاستراتيجية مع ميتا نهدف إلى تطبيق منهج عالمي الرقمي (MDW) لمخاطبة احتياجات المجتمعات المهمشة المستهدفة في مناطق (البقاع، بعلبك، الهرمل) لإعداد الشباب بالمهارات اللازمة للتعامل مع المساحات الرقمية بأمان ومسئولية، وضمان نجاحهم في عالم يعتمد على التواصل الرقمي ويزداد تعقيداً كل يوم".

 

صدى البلد

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