الأربعاء 2026-07-22 02:41 م

ميتا تطلق تجربة جديدة لإنشاء قصص أطفال بالذكاء الاصطناعي

ثق
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-07-2026 11:05 ص
الوكيل الإخباري-   تختبر شركة ميتا تطبيقًا جديدًا باسم StoryKit يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء قصص أطفال مخصصة بالكامل، تشمل الشخصيات والأماكن والدروس التربوية والموسيقى، دون حاجة المستخدم إلى كتابة النص.اضافة اعلان


ويتيح التطبيق للآباء اختيار بطل القصة وعالمها والقيمة المراد تعليمها للأطفال، ليتولى الذكاء الاصطناعي تأليف القصة، مع تطبيق أنظمة أمان خاصة.

ورغم سهولة استخدامه، أثار التطبيق جدلًا حول تأثير الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القصص على دور الخيال والتواصل بين الآباء والأطفال، إذ يرى منتقدون أن القصص التي يصنعها البشر تحمل قيمة عاطفية لا توفرها الخوارزميات.
 
 


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