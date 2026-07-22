ميتا تطلق تجربة جديدة لإنشاء قصص أطفال بالذكاء الاصطناعي

ويتيح التطبيق للآباء اختيار بطل القصة وعالمها والقيمة المراد تعليمها للأطفال، ليتولى الذكاء الاصطناعي تأليف القصة، مع تطبيق أنظمة أمان خاصة.
ورغم سهولة استخدامه، أثار التطبيق جدلًا حول تأثير الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القصص على دور الخيال والتواصل بين الآباء والأطفال، إذ يرى منتقدون أن القصص التي يصنعها البشر تحمل قيمة عاطفية لا توفرها الخوارزميات.
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