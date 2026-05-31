"ميتا" تطلق تحديثات جديدة لفيسبوك

الوكيل الإخباري- لاحظ مستخدمو "فيسبوك" خلال عام 2026 مجموعة من التحديثات الجديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وجعل المنصة أكثر تفاعلاً واعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي.





وكشفت شركة "ميتا" عن حزمة تحديثات جديدة لتطبيق "فيسبوك" على الهواتف الذكية، ضمن مساعيها لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي وتقديم مزايا إضافية للمستخدمين.



وأعلنت الشركة إطلاق خدمة اشتراك جديدة باسم "Facebook Plus"، تتيح مجموعة من المزايا الحصرية، من بينها تمديد مدة ظهور القصص، وإضافة أدوات تفاعلية متقدمة، وخيارات تخصيص إضافية داخل التطبيق، مقابل اشتراك شهري.



وفي الوقت نفسه، وسّعت "ميتا" دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومتها الرقمية، مع تطوير أدوات "Meta AI" التي أصبحت أكثر حضوراً في تطبيقاتها، ما يتيح للمستخدمين الحصول على اقتراحات ذكية وإنشاء محتوى وصور ومقاطع فيديو مباشرة من الهاتف.



كما تواصل الشركة تحديث واجهة "فيسبوك" بتصميم أكثر بساطة وسلاسة، إلى جانب تحسين عرض الصور والمنشورات وتطوير تبويب "الأصدقاء"، الذي يركز على محتوى الأصدقاء بدلاً من المحتوى المقترح، في محاولة لإعادة التركيز على التواصل الاجتماعي التقليدي داخل المنصة.



وتأتي هذه التحديثات في وقت تركز فيه "ميتا" على تنويع مصادر إيراداتها بعيداً عن الإعلانات، بالتزامن مع استثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات المدفوعة عبر تطبيقاتها المختلفة.





