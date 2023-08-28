ميتا تطلق تنبيهاً هاماً لجميع مستخدمي "ماسنجر"

الوكيل الإخباري - أوضحت شركة خدمات الإنترنت الأمريكية "ميتا بلاتفورمز" للمستخدمين عن نيتها إيقاف تشغيل تطبيق "مسنجر لايت"، وهو النسخة الأخف والمحدودة الإمكانيات من تطبيق المحادثة الفورية "مسنجر" على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد".

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وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن مستخدمي التطبيق بدأوا يستلمون رسالة توجيه تنصحهم باستخدام الإصدار العادي لتطبيق مسنجر بدلاً من مسنجر لايت، حتى يتمكنوا من الاستمرار في التحدث مع الآخرين.

وقد تم حذف تطبيق مسنجر لايت من متجر جوجل بلاي للمستخدمين الجدد، ولن يكون متاحًا للمستخدمين الحاليين بعد 18 ايلول المقبل.



وقال متحدث باسم ميتا: "ابتداءً من 21 اب الجاري، سيُرشَّح للأشخاص الذين يستخدمون تطبيق مسنجر لايت على أجهزة أندرويد استخدام مسنجر العادي أو إف بي لايت لإرسال واستقبال الرسائل عبر تطبيق مسنجر".



تجدر الإشارة إلى أن ميتا، الشركة التي كانت تعرف سابقًا باسم فيسبوك، قد أطلقت تطبيق مسنجر لايت لأجهزة أندرويد في عام 2016 للمستخدمين الذين يستخدمون أجهزة ذكية أقل قوة. ويوفر هذا التطبيق الوظائف الرئيسية فقط في تطبيق مسنجر، بهدف توفير مساحة صغيرة في ذاكرة الجهاز واستهلاك أقل كمية من طاقة معالج الجهاز.



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