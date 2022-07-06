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الأربعاء، 06-07-2022 02:38 م

ميتا تطلق خيارات عرض NFT عبر فيسبوك

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة ميتا دعم المقتنيات الرقمية عبر منصة فيسبوك مع صناع محتوى محددين. ويأتي ذلك بعد تقديمها لميزة المقتنيات الرقمية لعرض الرمز غير القابل للاستبدال NFT عبر منصة إنستغرام في شهر مايو.
وقالت المتحدث باسم ميتا: بدأت الشركة بطرح بطيء يسمح لمجموعة مختارة من صناع المحتوى في الولايات المتحدة بنشر المقتنيات الرقمية عبر فيسبوك.
وباستخدام هذه الميزة، يتمكن هؤلاء المبدعون من إظهار NFT في حساباتهم تحت علامة تبويب جديدة، ويكون للفن ملصق المقتنيات الرقمية – مثل إنستغرام.

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ويأتي الإطلاق الرسمي بعد أسبوع من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، أن الشركة تختبر دعم NFT عبر فيسبوك قريبًا.


وقال زوكربيرج في ذلك الوقت إن الاختبار يسمح للمبدعين بالنشر المتبادل عبر فيسبوك وإنستغرام. ومع ذلك، قال المتحدث الرسمي إن ميزة المشاركة عبر كلا المنصتين لم يتم طرحها بعد، ولكنها تطرح قريبًا.


وشارك نافديب سينغ، مدير المنتجات في ميتا، لقطات شاشة لدعم المقتنيات الرقمية. ووفقًا للقطات الشاشة، يمكنك نشر NFT عبر الجدول الزمني.


ويؤدي النقر عليها إلى إظهار تفاصيل حول هذا المقتنيات الرقمية، مثل التفاصيل حول المجموعة ومنشئها. ويتم الحصول على المعلومات من خلال تفاصيل NFT المدرجة في البلوك تشين العامة. كما يمكن لمالكي NFT ربط حسابات Rainbow و Trust Wallet و MetaMask للتحقق من ملكية NFT.


ويتمكن مستخدمو فيسبوك الآن من إنشاء منشورات NFT مخصصة بعلامة المقتنيات الرقمية، في حين تحتوي الحسابات على قسم NFT جديد ومخصص لعرض أعمال NFT الفنية.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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