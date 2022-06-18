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السبت، 18-06-2022 01:20 م

ميتا تطلق متجرا للصور الرمزية

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الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، أن الشركة تطلق متجرًا لبيع الملابس الرقمية يسمى متجر ميتا للصور الرمزية.

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وجاء إعلان زوكربيرج خلال بث مباشر عبر منصة إنستغرام مع إيفا تشين، نائب رئيس إنستغرام لشراكات الموضة.


من غير المعروف عدد الأشخاص الذين قد يرغبون في صرف الأموال لتزيين صورهم الرمزية بملابس المصممين. ولكن زوكربيرج يرى أن خيارات ملابس الموضة الجديدة هي وسيلة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم من خلال صورهم الرمزية.


ويتم إطلاق المتجر الافتراضي الجديد عبر فيسبوك وإنستغرام وماسنجر. ويسمح للمستخدمين بشراء ملابس رقمية لصورهم الرمزية.


ويبدأ المتجر بالظهور في الأسبوع المقبل، ويقدم في البداية ملابس رقمية من بالنسياغا وبرادا وتوم براون. وتشمل الملابس زي موتوكروس، وغطاء رأس بشعار، وبدلات.


وتتعاون دور الأزياء الفاخرة بشكل متزايد مع شركات التكنولوجيا لإنشاء ملابس رقمية تحمل علامات تجارية. وفي العام الماضي، قدمت فورتنايت جلود بالنسياغا حتى يتمكن اللاعبون من شراء ملابس مثل سترة ذات علامة تجارية لشخصياتهم داخل اللعبة. وفي لعبة روبلوكس، يمكن للاعبين زيارة مدينة غوتشي كاملة بحديقة تحمل شعار العلامة التجارية ومتجرًا افتراضيًا.

 

ولم تكشف ميتا عن أي معلومات تسعير لهذه الملابس الرقمية. ولكن من الجدير بالذكر أن خيارات الملابس المجانية لصور ميتا الرمزية تظل متاحة.

 

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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