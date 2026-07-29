"ميتا" تطلق مزايا جديدة طال انتظارها في "واتساب".. تعرّف إليها

09:03 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت شركة "ميتا" مجموعة من المزايا الجديدة لتطبيق "واتساب"، أبرزها دعم المكالمات الصوتية والمرئية عبر "واتساب ويب"، ما يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات واستقبالها مباشرة من متصفح الإنترنت دون الحاجة إلى تثبيت التطبيق على الهاتف أو الحاسوب. اضافة اعلان





وأكدت الشركة أن المكالمات ستكون مجانية ومحمية بالتشفير التام بين الطرفين، مع إضافة سجل للمكالمات وإمكانية مشاركة الشاشة، ودعم مكالمات فيديو تضم حتى 32 مشاركًا.



كما طرحت "ميتا" ميزة "غرفة الانتظار" للموافقة على المشاركين قبل انضمامهم، إلى جانب تحسينات لجودة الصوت والصورة، وميزة تتيح نقل المكالمات بين الهاتف والحاسوب دون إنهائها. وبدأت الشركة طرح هذه المزايا تدريجيًا لمستخدمي "واتساب" حول العالم.









